На Луганщині поліцейські викрили 24-річного мешканця м. Сєвєродонецьк, який брав участь у незаконному збройному формуванні так званої "Луганської народної республіки".

Про це повідомила начальниця Відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай.

Чоловік розповів поліцейським, що у 2015 році він вступив до лав НЗФ так званої “ЛНР”, де обіймав посаду заступника командира взводу батальйону “Заря”, який дислокувався на території обласного військкомату у Луганську.

Зі слів чоловіка, через півроку через конфлікт з командиром та погані умови служби він покинув ряди батальйону та вступив до іншого батальйону бойовиків – “Брянка СССР”. За свою “службу” чоловік отримував зарплатню в розмірі 15 000 російських рублів, але згодом також розчарувався в ідеях бойовиків, покинув їх лави і поїхав на заробітки до РФ.

В подальшому повернувся на підконтрольну Україні територію до рідного міста Сєвєродонецьк.

“В рамках відкритого за даним фактом кримінального провадження за ч. 2 ст. 260 КК України “Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань” чоловікові повідомлено про підозру. Слідчі завершують досудове слідство і у найближчий час спрямують до суду обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження”, – додали в поліції.