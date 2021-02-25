Рассмотрение дела Федыны и Звиробий снова отложили — ни пострадавший Зеленский, ни прокуроры не явились

Галицкий районный суд Львова снова перенес рассмотрение дела о якобы угрозах президенту Владимиру Зеленскому со стороны нардепа от "Европейской солидарности" Софии Федыны и волонтеры Маруси Звиробий. Под судом в это время состоялась акция в поддержку обвиняемых.

Об этом сообщают в Facebook депутаты “ЕС”Алексей Гончаренко, Олег Синютка и сама Соыия Федына.

В четверг, 25 февраля, Галицкий районный суд Львова должен был рассматривать дело по Федыне и Звиробий. Это должно быть подготовительное заседание и его проведение откладывается уже не первый раз.

Накануне заседания под зданием суда началась акция “Судный день” в поддержку фигуранток дела. Протестующие держали плакаты с надписями “Патриот — не враг”, “Позор президенту-уклонисту” и другие.

Нардеп Гончаренко убежден, что на ситуацию повлиял уровень поддержки Звиробий и Федыны.

“Наша поддержка принесла результаты, рассмотрение дела против Федыны и Звиробий перенесли”, — отметил он.

По словам Синютки, причиной для переноса заседания стало отсутствие прокуроров и пострадавшего.

“Заседание в суде перенесли на 8 апреля, ведь один прокурор заболел, второй — в командировке, а Зеленский не мог появиться из-за плотного графика”, — проинформировал Синютка.

Сама Федына рассказала, что на этот раз суд впервые получил объяснения от Офиса президента по поводу неявки Зеленского на заседание.

“Теперь у нас впервые было письмо от Офиса президента, что потерпевший Владимир Александрович Зеленский очень занят, плотный график. Я прошу прощения, но у меня, как народного депутата, тоже плотный график. У Маруси, как ветерана и волонтера, тоже плотный график”, — возмущается Федына.

Дело об угрозах Зеленскому