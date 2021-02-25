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Рассмотрение дела Федыны и Звиробий снова отложили — ни пострадавший Зеленский, ни прокуроры не явились

Галицкий районный суд Львова снова перенес рассмотрение дела о якобы угрозах президенту Владимиру Зеленскому со стороны нардепа от "Европейской солидарности" Софии Федыны и волонтеры Маруси Звиробий. Под судом в это время состоялась акция в поддержку обвиняемых.

Четверг, 25 февраля 2021, 19:56

Об этом сообщают в Facebook депутаты “ЕС”Алексей Гончаренко, Олег Синютка и сама Соыия Федына.

В четверг, 25 февраля, Галицкий районный суд Львова должен был рассматривать дело по Федыне и Звиробий. Это должно быть подготовительное заседание и его проведение откладывается уже не первый раз.

Накануне заседания под зданием суда началась акция “Судный день” в поддержку фигуранток дела. Протестующие держали плакаты с надписями “Патриот — не враг”, “Позор президенту-уклонисту” и другие.

Фото: Natalya Koval / Facebook

Фото: Natalya Koval / Facebook

Нардеп Гончаренко убежден, что на ситуацию повлиял уровень поддержки Звиробий и Федыны.

“Наша поддержка принесла результаты, рассмотрение дела против Федыны и Звиробий перенесли”, — отметил он.

Фото: Алексей Гончаренко / Facebook

По словам Синютки, причиной для переноса заседания стало отсутствие прокуроров и пострадавшего.

“Заседание в суде перенесли на 8 апреля, ведь один прокурор заболел, второй — в командировке, а Зеленский не мог появиться из-за плотного графика”, — проинформировал Синютка.

Сама Федына рассказала, что на этот раз суд впервые получил объяснения от Офиса президента по поводу неявки Зеленского на заседание.

“Теперь у нас впервые было письмо от Офиса президента, что потерпевший Владимир Александрович Зеленский очень занят, плотный график. Я прошу прощения, но у меня, как народного депутата, тоже плотный график. У Маруси, как ветерана и волонтера, тоже плотный график”, — возмущается Федына.

Дело об угрозах Зеленскому

Как известно, Софии Федыне вменяют угрозу убийством Президенту Владимиру Зеленскому “в связи с его государственной деятельностью, по предварительному сговору группой лиц” (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса).

Так, 26 октября 2019 года было обнародовано видео резкого разговора президента Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом, что в Луганской области. В тот же день в Facebook блогера-волонтера Маруси Звиробий было опубликовано видео, на котором она и Федына раскритиковали Зеленского за такое поведение с ветеранами и бойцами.

“Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Было бы красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кое-кто опять в белой рубашке припрется на передовую”, – сказала Федына.

О том, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство из-за высказываний нардепа, стало известно 1 ноября.

Теги: акция, Владимир Зеленский, акция, Маруся Зверобой, София Федина, суд

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