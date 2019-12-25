Рождество в Гонконге: между силовиками и протестующими новые столкновения

Об этом сообщает агенство AFP.
Во вторник, 24 декабря, между протестующими и полицией по охране общественного порядка после нескольких недель относительного спокойствия снова произошли столкновения.
Так в канун Рождества тысячи демонстрантов вышли на улицы Цим Ша Цуй, обычно шумного туристического района. Одновременно протесты проходили в нескольких торговых центрах по всему центру. Протестующие выкрикивали антиправительственные лозунги и, по информации полиции, строили баррикады, ломали светофоры и тротуарную плитку.
Вскоре вспыхнули столкновения: полицейские разгоняли протестующих, применяя слезоточивый газ, также были видные гильзы от резиновых пуль.
Напомним, 6 августа власти Китая провели масштабную тренировку для более чем 12 тысяч правоохранителей в городе Шэньчжэнь, который граничит с Гонконгом. Полицейские тренировались разгонять акции протеста.
14 августа полиция Гонконга выпустила слезоточивый газ по сотням протестующих, которые собрались возле полицейского участка в жилом районе Шам Шуй По в Коулуне.
1 октября полиция Гонконга подстрелила молодого протестующего. 3 ноября сообщалось, что в результате стычек госпитализировано 54 человека. В тот же день один из протестующих устроил поножовщину возле торгового центра в Гонконге: пострадали четыре человека, в том числе местный политик, у которого частично откусили ухо.
- 17 ноября полиция Гонконга начала штурм Политехнического университета, на территории которого забаррикадировались протестующие студенты.
- Активисты утверждают, что для подавления протестов в Гонконге на улицах города появились вооруженные солдаты китайско армии.