Рождество в Гонконге: между силовиками и протестующими новые столкновения

В канун Рождества в Гонконге произошли новые столкновения между протестующими и полицией. Силовики применяли слезоточивый газ.

Об этом сообщает агенство AFP.

Во вторник, 24 декабря, между протестующими и полицией по охране общественного порядка после нескольких недель относительного спокойствия снова произошли столкновения.

Так в канун Рождества тысячи демонстрантов вышли на улицы Цим Ша Цуй, обычно шумного туристического района. Одновременно протесты проходили в нескольких торговых центрах по всему центру. Протестующие выкрикивали антиправительственные лозунги и, по информации полиции, строили баррикады, ломали светофоры и тротуарную плитку.

Вскоре вспыхнули столкновения: полицейские разгоняли протестующих, применяя слезоточивый газ, также были видные гильзы от резиновых пуль.