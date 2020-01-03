Близится один из ключевых и самых важных религиозных праздников – Рождество Христово, который православные традиционно отмечают 7 января (по юлианскому календарю).

У этого праздника богатая история и традиции. #Буквы собрали ключевые из них.

История Рождества

Рождество Христово — один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа от Девы Марии.

Согласно Евангелию, Иисус Христос родился во времена правления императора Августа в иудейском городе Вифлееме в семье плотника Иосифа Обручника из Назарета и Марии (Богородицы), которые прибыли в Вифлеем для участия в переписи населения. Не найдя места для ночлега, семья была вынуждена переночевать в пещере, которая использовалась как хлев для укрытия скота от непогоды.

Во время рождения Христа над пещерой взошла Вифлеемский звезда, которая указала об этом событии трем волхвам (мудрецам, царям). Первыми пришли поклониться Христу пастухи, которым об этом событии возвестил ангел, затем волхвы. Волхвы преподнесли Христу царские дары – золото, ладан и смирну.

Царь Иудеи Ирод, который услышал весть о рождении нового царя, велел убить всех детей в возрасте до 2 лет. Иосифу явился ангел и предупредил об опасности. Семья Иосифа была вынуждена скрываться в Египте до смерти Ирода.

Согласно учению Церкви, рождение Иисуса Христа открыло возможность для спасения души и вечной жизни для каждого христианина.

Праздник Рождества Христова зародился через несколько столетий после рождения Иисуса.

Решающую роль во внедрении отдельного праздника Рождества Христова сыграли святые Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. Святой Григорий Богослов ввел этот праздник в Константинополе.

В Иерусалиме Рождество праздновалось вместе с Богоявлением вплоть до 634 года.

Традиции празднования Рождества

Этому празднику традиционно предшествует сорокадневный Рождественский пост, который заканчивается как раз накануне Рождества, в Сочельник, 6 января.

Ранее украинцы в этот период выполняли домашние работы. В углу ставили первый символ зимних праздников – дидух (сноп из колосьев ржи или пшеницы, собранных в конце жатвы). Зерно с дидуха хранили до весны, а потом добавляли к посевному – для обеспечения богатого урожая.

Особое значение придавалось рождественской погоде. По ней определяли будущий урожай.

Главная рождественская традиция – это Святая вечеря 6 января, которая состоит из 12 постных блюд (по количеству апостолов).

Традиционно в этот день взрослые не едят до восхода первой вечерней звезды (Вифлеемской звезды, которая символизирует появление на свет Иисуса).

На столе 6 января обязательно должна быть кутья.

Стоит отметить, что рождественские праздники в Украине связаны с культом предков (с почитанием душ умерших). Поэтому кутья на самом деле является поминальным блюдом. Если за год в семье кто-то умер, то ему тоже часто ставят тарелку и кладут туда немного кутьи.

Также на праздничный стол обычно готовят постный борщ с пампушками, вареники, голубцы, пироги, жареную рыбу, овощные салаты, грибы и соленья, узвар из сухофруктов.

В Святой вечер за столом обычно собирается вся семья. Трапеза начинается с молитвы “Отче наш” и зажжения свечи в память о душах предков.

На столе ранее также ставили дидух (символизировал урожай, благополучие, богатство, дух предков и оберег рода).

В ночь на 7 января и утром традиционно во всех храмах отправляются праздничные Рождественские Литургии.

После окончания церковной службы семья снова собирается на праздничный обед, который уже не является постным. Члены семьи приветствуют друг друга словами: “Христос рождается! Славим его!”

Еще одним неотъемлемым атрибутом празднования Рождества в Украине являются колядки, в которых прославляется новорожденный Иисус Христос. Колядники идут от дома к дому, возвещая радостную новость – рождение Божьего Младенца. Помимо песен, они также могут показывать шутливые сценки.

Часто колядники носят с собой большую звезду, закрепленную на палке. Она символизирует Вифлеемскую, ознаменовавшую рождение Иисуса Христа.

Заходя во двор или в дом, молодежь или детвора просят разрешения заколядовать. Чаще всего в колядках воспеваются хозяин и хозяйка, звучат пожелания здоровья и достатка.

Колядников принято одаривать деньгами и сладостями.

Древним обычаем являются и выступления с вертепом. Вертеп — это передвижной кукольный театр, в котором показывались спектакли на тему Рождества.

В то же время в Украине широкую популярность завоевал живой вертеп, в котором роли различных персонажей исполняют живые люди. Действующими лицами обычно являются Ангел, Пастушки, Три Царя, Черт, Смерть, Царь Ирод и его воины, Козак и другие.

Также на Рождество ставят шопки – рождественский вертеп, изображающий сценку рождения Иисуса Христа. Он может быть выполнен как в миниатюре, так и в больших размерах. Обязательными элементами являются фигуры Иисуса Христа, Матери Божьей и святого Иосифа. Также в шопке могут находиться фигуры пастушков, трех царей и другие.

Иногда устанавливают живые шопки, в которых вместо фигур участвуют живые люди и животные.

Разница в датах

В наши дни Рождество отмечается 25 декабря и 7 января. Ситуация с разными датами празднования возникла из-за календарных разногласий между церквями западного и восточного обряда (после отказа католиков от юлианского календаря).

Юлианский календарь был введен еще Юлием Цезарем в Римской республике с 1 января 45 года до н. э. Год по юлианскому календарю начинается 1 января, состоит из 365 дней и делится на 12 месяцев. Раз в 4 года объявляется високосный год, в который добавляется один день — 29 февраля.

В 325 году Первый Никейский собор утвердил юлианский календарь как обязательный для всех христианских стран.

В XVI веке Папа Римский Григорий XIII предложил реформу календаря. Она была призвана ликвидировать смещение весеннего равноденствия. Так, продолжительность года в юлианском календаре 365 1/4 дней, что на 11 с небольшим минут больше, чем длина солнечного года, в связи с чем каждые 128 лет накапливается лишний день. Дата весеннего равноденствия является важной для определения даты Пасхи.

В 1582 году папа Григорий XIII издал постановление о реформе календаря. В новом календаре, получившем название григорианского, уменьшили количество високосных лет и применили новую формулу для определения дня Пасхи.

В 1583 году на соборе в Константинополе православная церковь отвергла предложение об изменении календаря.

В ХХ веке была разработана модификация юлианского календаря. Новый календарь был разработан сербским астрономом Милутином Миланковичем в 1923 году. Уже в 1924 году Вселенский Патриархат, Кипрский Патриархат, Элладская и Румынская православные церкви перешли на новый календарь.

Сегодня Римско-католическая церковь, большинство протестантских церквей, а также многие православные (Константинопольская (кроме Афона), Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская православные церкви) празднуют Рождество в ночь с 24 на 25 декабря.

Православная церковь Украины, Иерусалимская, Русская, Сербская, Грузинская, Православная церковь Чешских земель и Словакии, Афонские монастыри, Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, а также Украинская греко-католическая церковь празднуют Рождество 7 января, что соответствует 25 декабря по старому юлианскому календарю.

Армянская церковь, по старому обычаю, Рождество Христово празднует 6 января.

По материалам: “Википедии”, Религиозно-информационной службы Украины (РИСУ), ресурса “Украинские традиции”