Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Шесть обстрелов наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:
- дважды вблизи Красногоровки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- рядом с Невельским – из миномета калибра 120 мм – 7 мин;
- два раза неподалеку Старогнатовки – из стрелкового оружия;
- у населенного пункта Васильевка – из ручных противотанковых гранатометов и другого стрелкового оружия.
Шесть обстрелов позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:
- рядом с Крымским – из стрелкового оружия;
- четыре раза вблизи населенного пункта Луганское – из минометов калибра 120 мм – 17 мин, 82-мм минометов – 17 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
“Вчера, 25 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. С начала этого периода российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня”, – сообщили в ООС.
Из стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Невельское.
Потерь с украинской стороны нет.
- Накануне праздников священнослужители из Винницкой области посетили украинских воинов на передовой, чтобы передать гуманитарную помощь и провести религиозные обряды.