В день Рождества, 25 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Шесть обстрелов наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:

дважды вблизи Красногоровки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Невельским – из миномета калибра 120 мм – 7 мин;

два раза неподалеку Старогнатовки – из стрелкового оружия;

у населенного пункта Васильевка – из ручных противотанковых гранатометов и другого стрелкового оружия.

Шесть обстрелов позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:

рядом с Крымским – из стрелкового оружия;

четыре раза вблизи населенного пункта Луганское – из минометов калибра 120 мм – 17 мин, 82-мм минометов – 17 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

“Вчера, 25 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. С начала этого периода российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня”, – сообщили в ООС.

Из стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Невельское.

Потерь с украинской стороны нет.