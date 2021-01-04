С 5 по 22 января в ЦСИ "Белый Свет" состоится "Розовая Выставка" — проект кураторки Аниты Немет, которая путешествует по Украине и формирует содержание выставок прямо на месте, обращаясь к локальному искусства, каждый раз с разными авторками/авторами и новыми произведениями.

История проекта началась в 2018 году в галерее при Хмельницком областном художественном музее, продолжилась в львовской галерее Гери Боумана и сейчас происходит в Киеве. Еще при входе в выставочное пространство становится понятно, что эта выставка поощряет к диалогу: табличкой с личным обращением “Вас приветствует Розовая Выставка”, количеством освещенных проблем, разнообразием работ — как с точки зрения вариативности взглядов на реальность, так и через широкий спектр привлеченных медиа.

Розовый цвет присутствует во всех работах, но самое главное — это повод для разговора о наших собственных стереотипах. К чисто материальному сочетанию электромагнитных волн крепко привязаны конкретные идеи, ассоциации, установки. Розовые Выставки спорят со стереотипным восприятием цвета и увеличивают диапазон этих ассоциаций; они поднимают такие проблемы, как гендерное равенство, телесность и насилие, сексуальная свобода, репродуктивные права, общественные протесты, политические распри и многое, многое другое.

Кураторка спрашивает художников и зрителей: “Что ты хочешь выразить, когда используешь розовый цвет, какую историю ты о нем знаешь?”

Мы выбираем “розовое” потому, что оно изменилось и меняется дальше.

Мы выбрали “розовый” потому, что вы все относитесь к нему по-разному.

Мы выберем “розовую”, потому что она успокоит тревогу и окунет в прекрасный мир грез.

Розовая выставка хочет с вами поговорить.

Розовая выставка составит ряд ситуаций, которые по-разному представят этот цвет.

Розовая выставка покажет вам много розового.

Открытие выставки состоится 5 января с 11:00 до 19:00

Экспозиция продлится до 22 января

Адрес: Киев, ул. Пушкинская, 21а

Расписание работы галереи: вт-сб – 11:00-19:00; вс, пн – выходные. Вход свободный.

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