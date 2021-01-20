Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

Отмечается, что в то время как стена обычно предназначена для разделения людей, этой установке с качелями удалось объединить людей по обе стороны границы между Мексикой и США.

Качели проходили через секции стены и позволяли жителям обеих стран играть вместе.

Они были установлены Рональдом Раэлем и Вирджинией Сан-Фрателло в зоне Анапры в Сьюдад-Хуаресе в Мексике. Однако проект не получил официального разрешения и инсталляция просуществовала всего около 20 минут.

Директор Музея дизайна Тим Марлоу отметил, что данная инсталляция – это “изобретательное и острое напоминание о том, как люди могут преодолеть силы, которые стремятся их разделить”.

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Напомним, возведение разделительной стены между США и Мексикой было одним из главных пунктов предвыборной программы президента США Дональда Трампа и одной из наиболее критикуемых его идей.