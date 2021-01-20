Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

Отмечается, что в то время как стена обычно предназначена для разделения людей, этой установке с качелями удалось объединить людей по обе стороны границы между Мексикой и США.

Качели проходили через секции стены и позволяли жителям обеих стран играть вместе.

Они были установлены Рональдом Раэлем и Вирджинией Сан-Фрателло в зоне Анапры в Сьюдад-Хуаресе в Мексике. Однако проект не получил официального разрешения и инсталляция просуществовала всего около 20 минут.

Директор Музея дизайна Тим Марлоу отметил, что данная инсталляция – это “изобретательное и острое напоминание о том, как люди могут преодолеть силы, которые стремятся их разделить”.

 

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Публикация от RAEL (@rrael)

Напомним, возведение разделительной стены между США и Мексикой было одним из главных пунктов предвыборной программы президента США Дональда Трампа и одной из наиболее критикуемых его идей.

  • В феврале 2019 года коалиция из 16 штатов США во главе с Калифорнией подали в суд на администрацию президента Дональда Трампа в связи с его решением объявить чрезвычайную ситуацию для сбора средств на строительство стены на мексиканской границе.
  • После этого Трамп объявил чрезвычайное положение около границы и для строительства стены Пентагон выделил 1 млрд долл.
  • В мае того же года федеральный судья заблокировал строительство отдельных участков стены на границе США и Мексики за счет средств, привлеченных в результате объявления президентом Дональдом Трампом режима чрезвычайной ситуации.