Об этом она рассказала в интервью изданию “Минфин”.

“Прошлая программа была достаточно простая и короткая – она должна была поддержать Украину между выборами. Теперь мы говорим о новой. Список требований, которые Украине нужно выполнить для ее подписания, выглядит несколько иначе. К старым условиям, которые мы не выполнили, добавился ряд новых”, – сказала Рожкова.

По ее словам, чтобы подписать меморандум и получать деньги от Фонда, Украине нужно выполнить несколько prior actions.

Первый заместитель главы НБУ отметила, что для их выполнения в этом году времени уже нет, поэтому этот вопрос откладывается на следующий год.

“Является ли перенос чем-то страшным Ответ – нет. Украинская экономика выглядит наилучшим образом за последние “надцать” лет. Все параметры на отличном уровне – инфляция, резервы, соотношение госдолга к ВВП. Международные инвесторы очень внимательно смотрят на эти показатели. И чем они лучше, тем дешевле мы можем занимать деньги. Это означает, что Министерство финансов меньше тратит на обслуживание госдолга и дефицит госбюджета не растет”, – пояснила она.

Рожкова также назвала prior actions, которые Украине осталось выполнить.

“Фонд хочет, чтобы у нас заработал рынок земли. Для Украины это ресурс, который способен поднять экономику. МВФ не важно, кто получит право покупать землю, только резиденты Украины или иностранцы тоже. Главное, чтобы появилась возможность инвестировать и инвестиции были защищены. Если же говорить о финансовой сфере, то это законопроект № 2571, который недавно подал в Раду Кабмин. В СМИ его называют “антиколомойським”, но это ошибка. Он вовсе не о Коломойском. Мы работали над этим документом очень долго. Просто некоторые вещи совпали”, – сказала она.