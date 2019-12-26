Рожкова рассказала, как будет работать закон о банкротстве банков

Об этом она рассказала в интервью изданию “Минфин”.

“В СМИ его называют “антиколомойским”, но это ошибка. Он вовсе не о Коломойском. Мы работали над этим документом очень долго. Просто некоторые вещи совпали”, – сказала Рожкова.

Она отметила, что такой закон нужен был еще в 2015-2016 годах, когда с рынка выводилась большое количество банков. Законодательство, которое сейчас регулирует эти вопросы, писалось в период, когда на рынке не было банкротств.

“Оно было и остается чисто теоретическим. Когда мы начали применять его на практике, оказалось, что есть много моментов, которые не позволяют Нацбанку и Фонду гарантирования оперативно реагировать и принимать решения. Законопроект это меняет. Не могу сказать, что он дает больше полномочий Нацбанку. Но они выписаны четко. Важная норма документа – признание банка банкротом и ликвидация финучреждения – процессы необратимые, их нельзя вернуть назад. Если ФГВФЛ уже выплатил деньги вкладчикам, а завтра владелец банка подает в суд и требует остановить ликвидацию – что должно происходить дальше? Вкладчики должны вернуть деньги Фонду гарантирования? Или кто-то другой должен отдать эти деньги ФГВФЛ?” – пояснила первая замглавы Нацбанка.

По ее словам, законопроект № 2571 – это, в первую очередь, закон на перспективу. Чтобы в будущем процессы признания неплатежеспособности банка, его продажи или ликвидации проходили более просто и понятно. Кроме того, в документе установят механизм защиты владельцев финучреждений, которые будут признаны неплатежеспособными.

Кроме того, Рожкова добавила, что сейчас в законе “О системе гарантирования” является норма, согласно которой владелец получает компенсацию в размере суммы, оставшейся после продажи всех активов и расчетов с кредиторами банка.

Она отметила, что законопроект № 2571 совершенствует эту процедуру.

“Алгоритм следующий: Нацбанк признает банк неплатежеспособным, учреждение отправляется в ФГВФЛ и тот определяет, что с ним дальше делать. Владельцы не смогут остановить процесс банкротства и ликвидации финучреждения через суд. Но если экс-владелец считает, что ему был причинен ущерб, он может обратиться в суд и требовать компенсацию. Ее размер будет рассчитываться как разница между стоимостью активов и обязательств, которые были в банке на момент признания неплатежеспособным. Например, если в банке было привлеченных средств на 80 единиц, а кредитов он выдал на 100 единиц – собственник может требовать выплатить ему 20 оставшихся. Но все расчеты должен подтвердить аудитор. Если суд примет решение в пользу экс-владельца, государство компенсирует ему убыток”, – резюмировала она.