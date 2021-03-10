Об этом она написала на своей странице в Facebook.

“Украинская журналистика видела немало попыток цензуры. В том числе и в жанре интервью. В основном – это случаи, когда интервью пытались существенно редактировать или запрещали публиковать сами спикеры. Мое интервью для издания “Новое время” в оригинальном виде запретило публиковать руководство департамента коммуникаций Национального банка”, – говорится в сообщении.

Рожкова отметила, что это очередной пример цензуры в Национальном банке Украины, которая появилась с августа 2020 после смены руководства НБУ и ряда кадровых изменений в ключевых департаментах.

“Когда независимое мнение по важным для страны вопросам не просто никого не интересует, но и запрещается к высказыванию. Когда несмотря на существующие процедуры, сотрудники НБУ получают указания не приглашать меня на заседание комитета по вопросам надзора. Когда за предоставление комментариев изданию Kyiv Post члены Правления получают выговоры в лучших советских традициях. Когда каждый запрос на комментарий или интервью Рожковой становится настоящим испытанием и прилагается максимум усилий не допустить этого.

Когда через несколько часов после проведения интервью НВ, из-за странного стечения обстоятельств появляется приказ главы НБУ о том, что мне запрещено комментировать темы внутренней ситуации в НБУ, кадровой политики, сотрудничества с МВФ и тд. Ситуацию пытаются довести до абсурда: оказывается, что мне как непосредственному участнику событий, связанных с национализацией “ПриватБанка” в 2016 году, эту тему также комментировать нельзя”, – подчеркнула заместитель главы НБУ.

Она поблагодарила издание “Новое время” за их решение опубликовать полную не отредактированную версию интервью.

“Потому что Национальный банк – это не частный бизнес, который можно попробовать строить по собственным авторитарными предпочтениями. Качество его работы и прозрачность его коммуникаций – это доверие общества и инвесторов. А значит, и сама желанная финансовая стабильность и экономический рост”, – добавила Рожкова.

Она также озвучила главные тезисы “запрещенного интервью”:

1. “Главная цель внутренней трансформации НБУ в 2014-2016 годах состояла в построении коллегиальной и прозрачной системы принятия решений. Мы стремились остановить one man show. Достичь ситуации, когда ни одна из ключевых функций, не состоит в чьих-то одних руках. Мы этого добились. Однако сейчас система принятия решений в Национальном банке дрейфует от коллегиальности к централизации. Происходит фактически откат”. 2. “Одна из ключевых условий коллегиальности – профессионализм и независимость специалистов Национального банка. Специалисты не должны бояться высказывать собственное мнение, даже если оно не совпадает с мнением руководителя. Также каждый человек на каждом направлении должен иметь глубокие знания и опыт именно в этой сфере. Ведь иначе решения, которые он принимает, и его независимость будут под вопросом”. 3. “Национальный банк не был объектом внимания со стороны МВФ с 2015 года, когда был принят закон, который усилил независимость. Напротив, наши партнеры – МВФ, Еврокомиссия – только положительно отзывались о реформах внутри НБУ и об изменениях в финансовом секторе. Сейчас впервые за новейшую историю вопроса независимости Национального банка и качества пруденциального надзора снова возникло”.