Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил очередную "теорию заговора" США против него. На этот раз он заявил, что спецслужбы США создали свои центры в Киеве и Варшаве.

Об этом он заявил 20 ноября во время посещения ОАО “Гомсельмаш”, передает БелТА.

В частности, Лукашенко отметил, что “против Беларуси сейчас работают самые мощные спецслужбы мира”. Однако белорусы и россияне якобы разоблачили их тайную работу.

“США – они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят – умные, талантливые, способные люди”, – сказал он.

Также Лукашенко отметил, что эти спецслужбы якобы используют интернет и современные технологии для “качания планеты”.

“Это им, понимаете, поперек горла Беларусь, надо смять. Не получится! “, – громко заявил Лукашенко.