Об этом он заявил 20 ноября во время посещения ОАО “Гомсельмаш”, передает БелТА.
В частности, Лукашенко отметил, что “против Беларуси сейчас работают самые мощные спецслужбы мира”. Однако белорусы и россияне якобы разоблачили их тайную работу.
“США – они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят – умные, талантливые, способные люди”, – сказал он.
Также Лукашенко отметил, что эти спецслужбы якобы используют интернет и современные технологии для “качания планеты”.
“Это им, понимаете, поперек горла Беларусь, надо смять. Не получится! “, – громко заявил Лукашенко.
- Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил “навести порядок” в городах и убрать созданные гражданами мемориалы жертвам силовиков. По его мнению, такие мемориалы создаются для того, чтобы оказать психологическое воздействие на население.