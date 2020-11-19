Так, в пресс-службе СБУ сообщили, что речь идет о возможном “хищении средств”.

Следователи подозревают должностных лиц мемориального комплекса “в хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта” (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины – “Злоупотребление властью или служебным положением”).

“Задокументировано, что руководство Музея заключило договоры на почти 150 млн гривен на работы по реконструкции и благоустройству объектов мемориального комплекса. Подрядчикам был перечислен аванс в размере 80% от суммы договора, что составило 111 млн грн. Однако правоохранители выяснили, что в установленные соглашениями сроки работы фактически не проводились. Однако большинство полученных подрядчиком бюджетных средств было потрачено не на цели, которые прописаны в соответствующих договорах”, – говорится в сообщении.

Следственные действия проводит Главное управление Национальной полиции в Киеве, под процессуальным руководством столичной прокуратуры. Сотрудники СБУ привлечены следователями для оперативного сопровождения.

В пресс-службе столичной полиции проинформировали, что обыски проводятся “на основании постановления следственного судьи Голосеевского районного суда Киева”.

Они происходят в служебных помещениях Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни – Музея Революции Достоинства, компании-генподрядчика и “по месту жительства соответствующих должностных лиц”.

“В ходе досудебного расследования установлено, что в конце 2018 года Национальным мемориальным комплексом Героев Небесной Сотни – Музеем Революции Достоинства был заключен договор генподряда на выполнение строительных работ с ООО и перечислен на его счет авансовый платеж в размере более 111 млн гривен для выполнения строительных работ. В настоящее время работы на указанном объекте не выполняются. Согласно акту ревизии, на казначейском счете подрядчика остаток средств по объекту, по состоянию на март 2020 года, составлял 9 878 517 гривен. Также выявлены финансовые нарушения и в музее Революции Достоинства, что привело к убыткам на сумму почти 4 миллиона гривен”, – говорится в сообщении НПУ.

Сейчас следователи полиции проводят обыски с целью “фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений и получения других доказательств в уголовном производстве”.

Досудебное расследование продолжается.