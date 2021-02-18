Верховная Рада Украины сегодня приняла два законопроекта относительно доступной растаможки автомобилей на еврономерах ("евроблях").

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За первый из них – №4643-д проголосовали 259 нардепов.

Законопроект дополняет Налоговый кодекс положениями, согласно которым: в течение 180 дней таможенное оформление транспортных средств, которые были завезены в Украину до конца прошлого года (до 31 декабря 2020 года), осуществляется по формуле, которая не зависит от стоимости авто, а зависит от возраста авто, типа и объема двигателя.

Растаможить по формуле можно только автомобиль одной категории на одного человека (один легковой, один грузовой, один прицеп).

Действие закона будет распространяться на транспортные средства, бывшие в употреблении, которые классифицируются по товарным позициям: 8702 (автобусы), 8703 (легковые авто), 8704 (грузовики – общей массой до 3,5 тонны), 8711 (мотоциклы) и прицепы к ним, классифицируемые по товарной позиции 8716 (прицепы и полуприцепы), что были ввезены физическими лицами на таможенную территорию Украины в период до 31 декабря 2020 года и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита (в количестве не более одной единицы на каждую товарную позицию).

Действие закона не распространяется на транспортные средства, не соответствующие экологическим нормам “Евро-2”, или завезенные из России либо с временно оккупированных территорий.

Как уточнили в пресс-службе ВР, речь идет о снижении стоимости растаможки транспортных средств примерно на 2/3. Как правило авто можно будет растаможить по ставке, что не будет превышать 1000 евро.

О том, что владельцы авто на еврономерах, ввезенных на территорию Украины до 1 января 2021 года, будут платить за растаможку максимум 1000 евро, заявлял и глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВР Данил Гетманцев.

“Это разовая акция относительно машин, которые уже ввезены. Человек платит один раз, и мы больше не возвращаемся к этому вопросу”, – отмечал он.

За второй законопроект №4644-д проголосовали 293 нардепа. Он предусматривает изменения в Таможенный кодекс.

Этими изменениями лицо освобождается от уплаты ввозной пошлины в течение 180 дней и освобождается от административной ответственности за несвоевременную растаможку в случае уплаты “добровольного платежа” в 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 грн).

После уплаты можно либо вывезти авто за границу, либо растаможить его в Украине.

Предлагается обязать Кабинет Министров Украины инициировать на международном уровне урегулирование вопроса дистанционного снятия с учета (регистрации) транспортных средств в соответствующих регистрационных органах иностранных государств и обмена соответствующей информацией между Украиной и государствами.