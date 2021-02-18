Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За первый из них – №4643-д проголосовали 259 нардепов.

Законопроект дополняет Налоговый кодекс положениями, согласно которым: в течение 180 дней таможенное оформление транспортных средств, которые были завезены в Украину до конца прошлого года (до 31 декабря 2020 года), осуществляется по формуле, которая не зависит от стоимости авто, а зависит от возраста авто, типа и объема двигателя.

Растаможить по формуле можно только автомобиль одной категории на одного человека (один легковой, один грузовой, один прицеп).

Действие закона будет распространяться на транспортные средства, бывшие в употреблении, которые классифицируются по товарным позициям: 8702 (автобусы), 8703 (легковые авто), 8704 (грузовики – общей массой до 3,5 тонны), 8711 (мотоциклы) и прицепы к ним, классифицируемые по товарной позиции 8716 (прицепы и полуприцепы), что были ввезены физическими лицами на таможенную территорию Украины в период до 31 декабря 2020 года и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита (в количестве не более одной единицы на каждую товарную позицию).

Действие закона не распространяется на транспортные средства, не соответствующие экологическим нормам “Евро-2”, или завезенные из России либо с временно оккупированных территорий.

Как уточнили в пресс-службе ВР, речь идет о снижении стоимости растаможки транспортных средств примерно на 2/3. Как правило авто можно будет растаможить по ставке, что не будет превышать 1000 евро.

О том, что владельцы авто на еврономерах, ввезенных на территорию Украины до 1 января 2021 года, будут платить за растаможку максимум 1000 евро, заявлял и глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВР Данил Гетманцев.

“Это разовая акция относительно машин, которые уже ввезены. Человек платит один раз, и мы больше не возвращаемся к этому вопросу”, – отмечал он.

За второй законопроект №4644-д проголосовали 293 нардепа. Он предусматривает изменения в Таможенный кодекс.

Этими изменениями лицо освобождается от уплаты ввозной пошлины в течение 180 дней и освобождается от административной ответственности за несвоевременную растаможку в случае уплаты “добровольного платежа” в 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 грн).

После уплаты можно либо вывезти авто за границу, либо растаможить его в Украине.

Предлагается обязать Кабинет Министров Украины инициировать на международном уровне урегулирование вопроса дистанционного снятия с учета (регистрации) транспортных средств в соответствующих регистрационных органах иностранных государств и обмена соответствующей информацией между Украиной и государствами.

Верховна Рада 18 лютого

Верховна Рада 18 лютого

Верховна Рада 18 лютого

Верховна Рада 18 лютогоВерховна Рада 18 лютого

Верховна Рада 18 лютого

Верховна Рада 18 лютого

Верховна Рада 18 лютого

Фото: #Буквы

  • Под Верховной Радой Украины сегодня проходила акция протеста “евробляхеров”, которые выступают за доступную растаможку автомобилей на еврономерах (“евроблях”).
  • Ранее сообщалось, что в Украине система автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД) начала регистрировать нарушения, совершенные водителями “евроблях” (автомобилей на иностранной регистрации).