Об этом специалисты по праву рассказали в комментариях американской газете The New York Times.

Ранее американские издания The Washington Post и The New York Times опубликовали запись субботнего телефонного разговора, во время которого президент США Дональд Трамп потребовал от государственного секретаря Джорджии Брэда Раффенспергера “найти” ему достаточное количество голосов, чтобы отменить президентские выборы, и угрожал ему юридическими последствиями.

Среди юристов единого мнения относительно того, нарушил ли своими действиями президент Дональд Трамп закон, и можно ли привлечь его к ответственности за это, нет.

Некоторые, как адвокат по уголовным делам Атланты Ли Энн Вебстер, уверены, что Трамп нарушил закон штата Джорджия. Речь идет о нормах, определяющих незаконными любые действия, направленные на фальсификацию выборов. Это могут быть ходатайства, просьбы, приказы и т. п., направленные на то, чтобы заставить другого человека участвовать в фальсификации.

На федеральном же уровне в США запрещено сознательно и намеренно лишать граждан справедливого и беспристрастного избирательного процесса или пытаться это сделать. Однако мнения юристов по поводу того, было ли такое нарушение, разбегаются.

Юристу-республиканцу Мэтью Сандерсону, принимавшему участие в нескольких президентских и сенаторских кампаниях, кажется, что Трамп пытался запугать собеседника, но из содержания разговора не следует, нарушил ли он закон.

Сандерсон подчеркнул, что дополнительных четких доказательств того, что Трамп намеревался побудить собеседника к действиям, за которые могут предъявить уголовные обвинения, нет.

Другой юрист, бывший генеральный инспектор американского министерства юстиции Майкл Бромвич, убежден, что Трамп нарушил федеральный закон. Однако он отмечает, что характер разговора и тот факт, что Трамп не делал очевидной попытки скрыть свои действия (к примеру, у разговора были свидетели), позволяет президенту утверждать, что он либо не собирался нарушить закон, либо не знал, что делает что-то противозаконное.

По словам Бромвича, федеральный закон, вероятно, потребует доказательств того, что Трамп осознавал, что подталкивает собеседника к мошенничеству на выборах. Для этого прокуратуре будет необходимо доказать, что Трамп врал, а не на самом деле верил в свою победу в Джорджии.

Некоторые считают, что вопрос о привлечении Трампа к ответственности будет зависеть от политической воли Джо Байдена.

Между тем демократы уже начинают делать шаги для начала расследования. Демократ и член избиркома Джорджии Дэвид Уорли написал другим членам комиссии и Брэду Раффенспергеру письмо, в котором требует провести внутреннее расследование возможного нарушения закона штата.

По словам Уорли, если правление избиркома придет к выводу, что закон был нарушен, он может попросить правоохранительные органы штата рассмотреть возможность начала уголовного производства или гражданского дела против Трампа.

Нью-йоркский конгрессмен и демократ Джеррольд Надлер, председатель судебного комитета палаты представителей, считает, что этот звонок поднял новые правовые вопросы касательно Трампа, даже если сам разговор не был явным нарушением закона. Демократы в Конгрессе предложили изучить юридические последствия призывов, озвученных Трампом в разговоре.

Примечательно, что это не первый случай, когда Трамп, кажется, оказывает давление на чиновников в штатах. Ранее он обращался к официальным лицам в по меньшей мере 3 других шатких штатах, где он проиграл — Аризоне, Мичигане и Пенсильвания.

Некоторые сравнивают этот случай с разговором Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в отношении первого была объявлена процедура импичмента.

