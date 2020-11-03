Об этом он сказал в комментарии информагентству УНИАН.

Так, отвечая на вопрос, как будут развиваться события, если в парламенте наберутся 226 голосов депутатов для принятия президентского законопроекта о прекращении полномочий всех судей КСУ, Слиденко отметил:

“Я думаю, что дальше – распад Украины и война, потому что, кроме 226, никто это не признает. Если будут попытки силовым путем захватить Конституционный суд, имея в виду здание суда, то это будет означать войну. Есть политические силы, которые ни при каких обстоятельствах не согласятся на такое развитие событий, на узурпацию власти”.

По мнению Слиденко, Зеленского “кто-то толкает” на роспуск судей КСУ.

Он также подчеркнул, что в своем аудиообращении к депутатам Зеленский “наговорил себе на 150 лет тюрьмы”.

“Президент вслух призывает депутатов к свержению государственного строя. Это уже не выдумки СНБО, что Конституционный суд покушался на государственный строй. Чем покушался? Что Конституционный суд отменил 366-1 статью Уголовного кодекса и сказал, что ее надо усовершенствовать? Это даже комментировать неудобно”, – добавил судья.

Как сообщалось ранее, из-за решения Конституционного суда отменить ответственность за ложное декларирование и ограничить полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного суда.

Глава КСУ судья Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента Владимира Зеленского, которым предлагается отменить предыдущее решение КСУ и уволить всех судей, “имеет признаки конституционного переворота”.

31 октября Венецианская комиссия и GRECO предостерегли Украину от нарушения Конституции при принятии законопроекта Владимира Зеленского о прекращении полномочий всех судей КСУ.