Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство из-за пожара, произошедшего на территории Запорожской областной инфекционной больницы, где погибли врач и три пациентки.

Об этом в Facebook сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

По факту пожара начато производство по ч.2 ст. 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей).

Ирина Венедиктова отметила, что в пожаре погибли 26-летний врач и три пациентки, которые находились в реанимационном боксе COVID-отделения. Женщинам было 91, 76 и 64 года. Все больные находились под аппаратами ИВЛ.

Предварительная причина гибели – отравление угарным газом.

Всего в очаге опасности находилось 12 человек. Восемь – спасены, двое из них – анестезиолог и медбрат – пострадали в результате пожара. Пострадавшие с ожогами и отравлением продуктами горения госпитализированы.

“Сейчас допрошены пять человек. Следственные действия продолжаются, осмотр места происшествия проводится с привлечением криминалистической лаборатории ГУ ЧП в Запорожской области, специалистов экспертной службы Запорожского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и ГСЧС”, – отметила Ирина Венедиктова.