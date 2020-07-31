Проект реализуется при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.
Каждую среду в программе кинотеатра будут демонстрироваться детские и подростковые фильмы, а каждую субботу – настоящие зрительские хиты.
Уже завтра, 1 августа, на большом экране под Шевченко будет показан первый украинский фильм-фэнтези “Сторожевая Застава”.
Вторую неделю на “Киновернисаж” посвящаем игровой дебют молодых украинских режиссеров.
Эти ленты завоевали награды на кинофестивалях, вызвали оживленное обсуждение среди кинокритиков, и зрителей становились настоящей Событием для украинского кино.
Откроет неделю игровых дебютов драма Наримана Алиева «Домой», которая имела премьеру в Каннах, получила Гран-при на Одесском кинофестивале и была выдвинута от Украины на получение премии “Оскар” в 2019 году.
Представит картину исполнитель главной роли, актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев.
Итак, в программе бесплатных показов 1-7 августа будут представлены такие фильмы:
- 1 августа – “Сторожевая застава”, реж. Юрий Ковалев, 2017
- 2 августа – “Домой”, реж. Нариман Алиев, 2019
- 3 августа – “Сломя голову», реж. Марина Степанска, 2017
- 4 августа – “2020 # безлюдная страна”, реж. Корней Грицюк, 2018
- 5 августа – “Сказка о деньгах”, реж. Олеся Моргунець-Исаенко, 2018
- 6 августа – “Вулкан”, реж. Роман Бондарчук, 2018
- 7 августа – “Дикое Поле”, реж. Ярослав Лодыгин, 2018
Начало ежедневно в 21:00.
ВХОД СВОБОДНЫЙ!