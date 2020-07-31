За первые дни работы летний кинотеатр "Киновернисаж под открытым небом" в парке им. Шевченко, возле памятника Шевченко собирал аншлаги ежедневно - за это время украинские фильмы посмотрели уже около двух тысяч человек.

Проект реализуется при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Каждую среду в программе кинотеатра будут демонстрироваться детские и подростковые фильмы, а каждую субботу – настоящие зрительские хиты.

Уже завтра, 1 августа, на большом экране под Шевченко будет показан первый украинский фильм-фэнтези “Сторожевая Застава”.

Вторую неделю на “Киновернисаж” посвящаем игровой дебют молодых украинских режиссеров.

Эти ленты завоевали награды на кинофестивалях, вызвали оживленное обсуждение среди кинокритиков, и зрителей становились настоящей Событием для украинского кино.

Откроет неделю игровых дебютов драма Наримана Алиева «Домой», которая имела премьеру в Каннах, получила Гран-при на Одесском кинофестивале и была выдвинута от Украины на получение премии “Оскар” в 2019 году.

Представит картину исполнитель главной роли, актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев.

Итак, в программе бесплатных показов 1-7 августа будут представлены такие фильмы:

1 августа – “Сторожевая застава”, реж. Юрий Ковалев, 2017

2 августа – “Домой”, реж. Нариман Алиев, 2019

3 августа – “Сломя голову», реж. Марина Степанска, 2017

4 августа – “2020 # безлюдная страна”, реж. Корней Грицюк, 2018

5 августа – “Сказка о деньгах”, реж. Олеся Моргунець-Исаенко, 2018

6 августа – “Вулкан”, реж. Роман Бондарчук, 2018

7 августа – “Дикое Поле”, реж. Ярослав Лодыгин, 2018

Начало ежедневно в 21:00.

ВХОД СВОБОДНЫЙ!