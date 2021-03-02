Министерство цифровой трансформации запустило онлайн-сервис для предпринимателей "Дия.Бизнес". Сайты региональных центров в Харькове и Николаеве при этом размещены на приобретенных в России доменах и зарегистрированы через московскую фирму.

Об этом сообщают #Буквы.

“Дия.Бизнес”

Как известно, в феврале 2020 года заработал украинский электронный сервис государственных услуг “Дия”, разрабатываемый Министерством цифровой трансформации Украины. Есть приложение и веб-портал, через которые можно воспользоваться несколькими десятками услуг.

В частности, работает портал “Дия.Бизнес”, который призван помогать среднему и малому бизнесу. Он позиционируется, как сайт для будущих и опытных предпринимателей с ответами на все возможные вопросы. Сейчас платформа работает в тестовом режиме.

Кроме этого, Минцифры планирует открыть одноименные оффлайн-центры поддержки предпринимателей в каждом городе Украины за следующие 3 года, о чем на днях объявила заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.

Сейчас такие центры открыты в трех городах — Харькове, Николаеве и Киеве. На подходе новый центр в Черкассах. Центры в Харькове и Николаеве имеют соответствующие сайты (diia-business-kharkiv.com, diia-business-mykolaiv.com). И у этих сайтов российская регистрация.

“Дия” и Россия

Пользователь Facebook Александр Зарайский обратил внимание на то, что сайты “Дия.Бизнес” в Харькове и Николаеве зарегистрированы через российский сервис. Активист и один из основателей “Украинского киберальянса” Шон Брайан Таунсенд добавил, что хостером сайтов тоже являются россияне.

#Буквы сверили эту информацию с данными сервиса WHOIS, позволяющим определить владельца доменной зоны, IP-адреса и тому подобное.

Согласно данным сервиса, и харьковский, и николаевский сайты “Дия.Бизнес” зарегистрированы через REG.RU LLC, который расположен в Москве.

Деятельность сайтов обеспечивает российский Интернет-хостинг-провайдер Selectel.

Как в комментарии #Буквам объяснил IT-специалист Евгений Войнич, сайты “Дия.Бизнес” были созданы через российский конструктор сайтов “Тильда” (tilda.cc). Затем доменные имена были зарегистрированы через российские сервисы, которые используются “Тильдой”.

“Эти сайты сделаны в конструкторе “Тильда”. Это сервис, в котором можно легко и просто делать страницы, такой конструктор сайтов. Видимо, через “Тильду” куплены домены, и на ее же сервисах размещается сайт. “Тильда” — российский сервис, поэтому использует русский хостинг. То есть физически сайты “Дия.Бизнес” находятся в России, домены куплены у российского регистратора. IP-адреса, соответственно, тоже российские”, — отметил он.

Объяснить причины, по которым, вероятно, разработчики сайтов для “Дия.Бизнес” воспользовались именно “Тильдой”, довольно легко, отмечает специалист. Впрочем, регистрировать сайты, сделанные с помощью этого конструктора, можно было где угодно, не только в России.

“Он удобен и популярен. Возможно, понятный, потому что он русскоязычный. Однако “Тильда” позволяет экспортировать, поэтому страницы можно было бы разместить с помощью любого хостинг-провайдера, самостоятельно зарегистрировать доменные имена где-угодно”, — подчеркнул Войнич.

Пока Минцифры не комментирует причины, по которым для сервиса “Дия.Бизнес” не были выбраны украинские и/или европейские регистраторы и хостинг.