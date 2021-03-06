Министерство юстиции США обвинило в мошенничестве и преступном сговоре с целью отмывания денег известного разработчика антивирусных программ Джона Макафи.

Об этом сообщает The Washington Post.

Обвинения предъявил Федеральный суд Манхеттена (Нью-Йорк, США).

В обвинительном акте сказано, что Макафи манипулировал курсами криптовалют, чтобы отмывать деньги. Кроме него, в преступной финансовой схеме участвовал его телохранитель, Джимми Гейл Уотсон младший.

В личном аккаунте одной из социальных сетей Макафи, пользуясь большим количеством подписчиков, публиковал данные о росте криптовалюты. Этим он провоцировал ее скачки.

Таким образом, Макафи и его сообщник получили более 13 миллионов долларов.

Прокурор Одри Штраус заявила, что Макафи и Уотсон “использовали популярную соцсеть и энтузиазм инвесторов на развивающемся рынке криптовалют, чтобы заработать миллионы с помощью лжи и обмана”.

На сегодня Макафи содержится под стражей в Испании, а его сообщник Уотсон был арестован в Техасе.

Как сообщает издание The New York Times, 75-летний Макафи уже не первый раз сталкивается с проблемами с законом. Так, в 2012 году предпринимателя заподозрили в убийстве соседа Грегори Фаулла в Белизе.

Макафи бежал из Белиза после того, как местная полиция захотела его допросить.

Несколько недель спустя он появился в Гватемале в поисках убежища. Адвокат бизнесмена тогда заявлял, что Макафи преследуют за то, что он якобы отказался дать властям Белиза больше денег.

До 2016 года о Макафи практически не было новостей. В 2016-м он пытался баллотироваться в президенты США от Либертарианской партии.

СПРАВКА. Джон Макафи — шотландо-американский программист, основатель компании-разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee. Макафи является одним из первых людей, спроектировавших антивирусное программное обеспечение и разработавших сканер вирусов.