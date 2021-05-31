Про це повідомляється у Facebook-акаунті агенції Banda Agency.

Раніше в SETTERS розповіли, що домовилися із Banda Agency про обмін співробітниками. Так, 5 членів колективу російської компанії поїхали на певний час працювати з Санкт-Петербурга до Києва. Ця новина викликала хвилю негативу в соцмережах.

В Banda Agency зазначили, що не співпрацюють з Setters на комерційній основі і не працюють з російським бізнесом.

“Минулого тижня до нас у гості приїхали п’ять працівників російського комунікаційного агентства Setters. Це викликало хвилю обурення. На нас вилили купу бруду. Ми хочемо пояснити свою позицію: вона чітка, тут немає і не може бути компромісів. Ми гостро засуджуємо політику російської влади та тих людей, що її підтримують. З 2014 ми не працюємо з російським бізнесом. Ми навіть не обговорюємо це. Ми не співпрацюємо з Setters на комерційній основі та не задіяні в жодному проєкті разом із ними”, – йдеться в заві агенції.

Також Banda заявила, що виступає проти сліпої ненависті.

“Наші соціальні проекти націлені на те, щоб привертати увагу світу до України, сильної європейської держави. Наша місія – робити українську креативність відомою на весь світ. Ми впливаємо на розвиток України у сфері, в якій працюємо. І надалі будемо робити це з гордістю. Ми хочемо і будемо обмінюватися досвідом з найкращими світовими агенціями. Ми прагнемо дружити з цікавими та талановитими людьми. Ми проти сліпої ненависті. Проти того, що в Росії довгий час намагаються прищепити цілому народу — ненависть та зневагу до всього світу, який не мислить так, як ти.

Ненависть до людини тільки через те, що вона росіянин, американець, єврей, гей, мусульманин ніколи не приживеться у banda”, – зазначили в агенції.

“Ми відкриті та відверті. Нам немає чого приховувати”, – підкреслили в Banda.

При цьому агентство обмежило коментарі до публікації.

Banda Agency відома співпрацею з багатьма популярними в Україні брендами (Good Wine, Comfy, Puma, Work.ua, Лун, Окко, OLX, Parimatch, Uber, Borjomi, Сушия, Viasat, Моршинська, Helen Marlen, MOYO та багато інших). Водночас в цьому переліку є й російські компанії, зокрема, Яндекс.

Крім цього, Banda Agency була залучена до кількох державних проєктів, зокрема, зі створення бренду Чорнобильської зони відчуження, айдентики міжнародної громадської ініціативи щодо деокупації Криму “CRIME(A)”, Національного художнього музею України.

Один з вагомих проєктів агенції — єдиний бренд України Ukraine NOW, який був створений для формування позитивного образу країни серед міжнародної спільноти, привернення уваги іноземних інвесторів та поліпшення туристичного потенціалу.