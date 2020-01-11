Записи с бортового самописца самолета МАУ, который ошибочно сбили иранские военные вблизи Тегерана, отправят для расшифровки во Францию.

Об этом пишет информационное агентство Исламской Республики (IRNA).

Глава комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резейфар отметил, что, страна использовала все свои возможности для изучения содержимого черного ящика, но поскольку самолет является современным Boeing, у Ирана нет необходимых технологий для его декодирования.

По его словам, Иран просил Украину, Швецию, Великобританию, Канаду и США отправить черный ящик в “беспристрастную лабораторию”, и все пять стран договорились, что он будет доставлен во Францию.

Напомним, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.

9 января стало известно, что по информации американская разведки авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.

В тот же день премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет “Международных авиалиний Украины”, по данным канадской разведки, был сбит иранской ракетой “земля-воздух”.