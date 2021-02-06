Об этом сообщили в Национальном координационном центре кибербезопасности, который действует при Совете национальной безопасности и обороны.

“Расширение VK Unblock для браузеров Chrome, Edge содержало вредоносный код для кражи данных аккаунтов Google (включая активность мобильных устройств, геолокацию и др.)”, – говорится в сообщении.

Исследователи из компании Avast обнаружили, что указанное расширение, среди 28 других, содержало вредоносный код, который скрытно собирал персональные данные пользователей и по команде с управляющего сервера мог изменять информацию на веб-страницах, включая результаты поиска.

Отмечается, что в целом такие вредоносные приложения установили более 3 млн пользователей; основные страны, на которые было направлено атаку – Франция, Украина, Бразилия.

На данный момент вредные расширения заблокированы Google и Microsoft.