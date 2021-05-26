Федеральні прокурори Нью-Йорка провели виїмку з email-акаунтів, які ймовірно належать колишньому Генеральному прокурору України Юрію Луценку та двом іншим українцям, в рамках розслідування того, чи порушував Руді Джуліані закони США.

Про це повідомляє американське видання Bloomberg.

Іншими українцями, чиї дані з електронної пошти були вилучені, були Роман Насіров, колишній очільник фіскальної служби, та Олександр Левін, український американський бізнесмен і прихильник Дональда Трампа.

Імена українців були відредаговані, але редагувалося таким чином, що імена стали видні, коли текст був скопійований і вставлений в текстовий редактор.

Обліковий запис мейлу Насірова було вилучено на початку березня минулого року, а iPhone та планшет Левіна вилучили у лютому та березні 2020. Жодному з українців не інкримінують якесь правопорушення.

Прессекретарка Луценка заявила, що колишній генеральний прокурор діяв належним чином відповідно до українського законодавства і є відкритий для спілкування з правоохоронними органами США.

Джуліані, Лев Парнас і Ігор Фруман, ще один соратник Джуліані, були залучені в спроби відкопати політичний компромат на Джо Байдена в Україні напередодні виборів 2020 року. Спроба Трампа підштовхнути український уряд почати розслідування відносно Байдена призвело до його першого імпічменту.

Левін розповів, що він був затриманий і допитаний в аеропорту Нью-Йорка імені Джона Кеннеді в лютому 2020 року, незабаром після того, як Парнасу і Фруману було пред’явлено звинувачення.

Левін сказав, що з тих пір співпрацює зі слідством, і його допитували про Джуліані, але йому мало що було розповісти.

“Я ніколи не зустрічав Джуліані, ніколи не розмовляв з ним. Я знаю його як колишнього мера Нью-Йорка”, – сказав Левін.