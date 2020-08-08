По запросу властей Ливана Интерпол направляет специализированную группу реагирования на место масштабного взрыва в Бейруте.

Об этом сообщается на сайте Интерпола.

Об этом сообщается на сайте Интерпола.

В районе взрыва до сих пор многие люди остаются пропавшими без вести.

Международная команда, в которую входят специалисты по идентификации жертв стихийных бедствий (DVI), предоставит помощь на месте.

IRT (The Incident Response Team) Интерпола развертываются по запросу страны-члена во время кризисной ситуации и адаптированы к конкретному характеру стихийного бедствия или преступления.

В прошлом году IRT Интерпола работали в Найроби, Кения, после взрыва бомбы в отеле Riverside, а также в Эфиопии после крушения рейса ET302 компании Ethiopian Airlines, среди других миссий.

Интерпол – крупнейшая в мире международная полицейская организация, в которую входят 194 страны.