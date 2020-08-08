Об этом сообщается на сайте Интерпола.

Об этом сообщается на сайте Интерпола.

В районе взрыва до сих пор многие люди остаются пропавшими без вести.

Международная команда, в которую входят специалисты по идентификации жертв стихийных бедствий (DVI), предоставит помощь на месте.

IRT (The Incident Response Team) Интерпола развертываются по запросу страны-члена во время кризисной ситуации и адаптированы к конкретному характеру стихийного бедствия или преступления.

В прошлом году IRT Интерпола работали в Найроби, Кения, после взрыва бомбы в отеле Riverside, а также в Эфиопии после крушения рейса ET302 компании Ethiopian Airlines, среди других миссий.

Интерпол – крупнейшая в мире международная полицейская организация, в которую входят 194 страны.

  • Во вторник, 4 августа, в Бейруте вблизи порта произошел масштабный пожар, было слышно сильный взрыв. Фото и видео очевидцев свидетельствуют, что взрывной волной были повреждены десятки зданий и транспортных средств. Улицы города усеяны обломками зданий и стеклом.
  • Премьер-министр Ливана Хассан Диаб объявил среду, 5 августа, национальным днем ​​траура по жертвам взрыва в бейрутском порту.
  • Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв в порту Бейрута произошел из 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые были конфискованы в 2014 году с судна “Росус”, принадлежавшего российскому бизнесмену.
  • Украина предложила оказать помощь Ливану в связи с масштабным взрывом в порту Бейрута, который произошел 4 августа.