Об этом сообщается на сайте Интерпола.
Об этом сообщается на сайте Интерпола.
В районе взрыва до сих пор многие люди остаются пропавшими без вести.
Международная команда, в которую входят специалисты по идентификации жертв стихийных бедствий (DVI), предоставит помощь на месте.
IRT (The Incident Response Team) Интерпола развертываются по запросу страны-члена во время кризисной ситуации и адаптированы к конкретному характеру стихийного бедствия или преступления.
В прошлом году IRT Интерпола работали в Найроби, Кения, после взрыва бомбы в отеле Riverside, а также в Эфиопии после крушения рейса ET302 компании Ethiopian Airlines, среди других миссий.
Интерпол – крупнейшая в мире международная полицейская организация, в которую входят 194 страны.
- Во вторник, 4 августа, в Бейруте вблизи порта произошел масштабный пожар, было слышно сильный взрыв. Фото и видео очевидцев свидетельствуют, что взрывной волной были повреждены десятки зданий и транспортных средств. Улицы города усеяны обломками зданий и стеклом.
- Премьер-министр Ливана Хассан Диаб объявил среду, 5 августа, национальным днем траура по жертвам взрыва в бейрутском порту.
- Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв в порту Бейрута произошел из 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые были конфискованы в 2014 году с судна “Росус”, принадлежавшего российскому бизнесмену.
- Украина предложила оказать помощь Ливану в связи с масштабным взрывом в порту Бейрута, который произошел 4 августа.