Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
“По ходатайству прокурора Офиса Генерального прокурора Печерский районный суд Киева 25 мая 2020 года избрал бывшему министру обороны Украины меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в период с 18 февраля 2014 года по 20 февраля 2014 года в центральной части города Киева”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом уголовном производстве расследуются обстоятельства организации Януковичем превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов, превышения власти рядом бывших высокопоставленных чиновников с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих, то есть до наступления тяжких последствий, в том числе умышленных убийств и покушений на умышленные убийства (нанесение телесных повреждений, связанных с применением работниками правоохранительных органов огнестрельного оружия) участников массовых акций протеста в центре Киева и террористического акта.
Подчеркивается, что это решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении Лебедева процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia).
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