Прокурор Сергей Куцый на заседании суда касательно жалоб бывших бойцы спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в расстрелах на Майдане, зачитал распоряжение генпрокурора Руслана Рябошапки, в котором он требует изменить обвиняемым меру пресечения на личное обязательство.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, Куцый отметил, что Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и Олег Янишевский значатся в списках на обмен.

Представитель обвинения также подчеркнул, что прокуратура не возражает против удовлетворения апелляционных жалоб защиты бывших бойцы спецподразделения “Беркут”, которые требуют отменить все меры пресечения.

Кроме того, прокурор предоставил судье соответствующее письмо Рябошапки со списком, в котором значатся и обвиняемые.

Виступ прокурора з підтримкою звільнення обвинувачених! Опубликовано Павлом Диканем Суббота, 28 декабря 2019 г.

Ранее прокуроров Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые на протяжении нескольких лет занимались делами Майдана, исключили из судебного процесса по делу о расстрелах.

Экс-сотрудники подразделения спецназначения “Беркут” Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которых обвиняют в расстреле участников протеста во время Революции Достоинства, просят отменить им домашний арест. Кроме того, защита обвиняемых по этому делу экс-беркутовцев Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина просит освободить их из-под стражи.

Руководство Генеральной прокуратуры Украины осуществляло давление на прокуроров в резонансных процессах, требуя освободить обвиняемых из следственных изоляторов.