Голова Офісу Зеленського Андрій Єрмак був ідентифікований розвідувальною службою Великої Британії МІ-6 як російський агент, про що вона нібито повідомила Зеленському в жовтні 2020 року.

Про це пишеу своїй статті для журналу Foreign Policy Сурія Еванс-Прітчард Джаянті – американська експертка з міжнародної енергетичної політики, що спеціалізується на Східній Європі. Вона служила в дипломатичному корпусі США з 2012 по 2020 рік, останнім часом в якості голови відділу енергетики посольства США в Києві, Україна, з 2018 по 2020 рік.

“Нафтогаз”, друга за величиною і, можливо, найважливіша компанія України. 28 квітня Кабінет Міністрів України без попередження звільнив генерального директора “Нафтогазу” Андрія Коболєва. Номінальної причиною стало оголошення напередодні про збитки “Нафтогазу” в розмірі 685 мільйонів доларів в 2020 році, коли постраждали всі нафтові компанії.

Однак є багато припущень про те, якими були справжні мотиви, особливо з урахуванням того, що Коболєв був замінений виконуючим обов’язки міністра енергетики Юрієм Вітренко, який раніше був другим номером у “Нафтогазі”. Вітренко був звільнений з “Нафтогазу” в травні 2020 року, після того, як у вересні 2018 року його розв’язав щось на кшталт громадянської війни після сварки з Коболєва. Його звільнили після багатьох років роботи в “Нафтогазі” і не дивлячись на помітний успіх переговорів в Стокгольмському арбітражі проти російського “Газпрому”.

Зі свого боку, Коболєв в якості генерального директора перетворив “Нафтогаз” зі збиткової компанії в 2015 році в вносить до 2020 року до 20% щорічного бюджету України. Та й тодішній прем’єр Володимир Гройсман теж намагався звільнити Коболєва.

У своєму очевидному прагненні звільнити Коболєва Гройсман в односторонньому порядку переписав корпоративний статут “Нафтогазу” в 2019 році, щоб позбавити міжнародний і незалежний наглядову раду компанії – на користь уряду – одноосібної влади по найму і звільнення вищого керівництва.

Постійне втручання уряду, відкат корпоративного управління і політичні баталії в кінцевому підсумку призвели до відставки з наглядової ради “Нафтогазу” колишнього посланника президента США і заступника помічника держсекретаря Амоса Хохштейна. У жовтні 2020 року Хохштейн написав у відкритому листі, що йде у відставку через відмову уряду України дозволити компанії працювати без перешкод.

І ось український уряд зробив це знову. Щоб звільнити Коболєва, Кабінет міністрів був змушений скрутити юридичні вузли, призупинивши діяльність наглядової ради компанії на 48 годин. Після припинення Кабінет звільнив Коболєва, не сказавши йому про це.

“Неясно, чого уряд сподівався досягти, але абсолютно очевидно, що єдиним бенефіціаром є Росія. Росія довгий час використовувала” ненадійність України “як пропагандистський аргумент, прагнучи маргіналізувати меншу країну. Російські офіційні особи неодноразово заявляли, що Україна не є надійним партнером з транзиту газу . Свідченням цього було поки що неповне поділ “Нафтогазу”, процес, який демонополізувати газову монополію відповідно до законодавства Європейського Союзу шляхом виділення функцій транзиту газу в нову організацію 1 січня 2020 року. Росія використовувала недотримання цього закону, щоб стверджувати, що Україна є ненадійним , як привід для відмови від підписання контракту за кілька годин до закінчення попереднього транзитного контракту “, – пише видання.

А ще Росія використовує свої скарги на нестабільність і ненадійність України для обгрунтування свого проекту “Північний потік-2” з Німеччиною. Стверджується, що Німеччина не може покладатися на український газ, тому їй потрібен новий газопровід, щоб в обхід України доставляти газ безпосередньо з Росії. Неважливо, що Україна стикається з перебоями в поставках тільки тоді, коли Росія припиняє транзит газу через Україну в якості політичного тиску.

Все ж Україна не може дозволити собі посилити позицію Росії щодо будівництва “Північного потоку – 2”.

Більшість політиків в Україні вважають, що ключовим джерелом інформації для президента Зеленського є його глава адміністрації Андрій Єрмак.

Як стало відомо з преси в кінці 2020 року, Припускаючи, що Єрмак брав участь у призупиненні діяльності наглядової ради “Нафтогазу” і звільнення Коболєва – цілком розумне припущення, але, можливо, це не збіг, що цей крок йде на користь Росії.