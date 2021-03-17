Разведка США представила рассекреченный доклад с доказательствами относительно вмешательства России в процесс американских президентских выборов. В нем сказано, что президент РФ Владимир Путин лично курировал некоторые процессы несанкционированного вмешательства.

Доклад обнародовали 16 марта.

В тексте доклада сказано, что в отличие от 2016 года, в 2020-м году Россия не предпринимала “настойчивых кибер-усилий с целью получения доступа к избирательной инфраструктуре”.

“Мы очень доверяем этим фактам, потому что ряд российских государственных и доверенных лиц, которые служат интересам Кремля, работали над тем, чтобы повлиять на общественное восприятие в США”, – отметили в докладе разведки.

Разведка США резюмировала, что ключевым элементом стратегии Москвы было использование ею людей, связанных с российской разведкой, для обрабатывания информации о влиянии, включая вводящие в заблуждение или необоснованные обвинения в адрес президента Байдена, через средства массовой информации США, официальных лиц США и известных американских лиц, некоторые из которых были близки к президенту Трампу и его администрации.

“Кремлевское руководство, президент Путин и другие высокопоставленные российские официальные лица знали и, возможно, руководили операциями влияния России против президентских выборов в США 2020 года”, – сказано в отчете.

В частности, указано, что Путин мог контролировать деятельность Андрея Деркача, украинского политика, “сыгравшего важную роль в деятельности российских групп, оказывающих влияние на клевету”. Также фамилию Деркача связывают с другими представителями сил российской национальной безопасности и международной политики. Деркач мог передавать информацию в США через адвоката Трампа Руди Джулиани.

Методы влияния России на выборы в США

По оценкам американской разведки, российские спецслужбы связывали лиц, имеющих связи с российской разведкой, а также предоставляли неправдивую информацию об американских политиках и политических процессах “своим социальным сетям, государственным СМИ, троллям и онлайн-прокси”. Деятельность этих объектов была направлена на подрыв президентских выборов в США в 2020 году.

Основная идея, которую распространяли из России, осталась прежде. В СМИ говорили и писали о якобы коррупционных связях между президентом Байденом, его семьей и другими официальными лицами США и Украины.

“Российские спецслужбы использовали доверенных лиц, связанных с Украиной, и сети этих доверенных лиц, в том числе их контакты в США, чтобы распространить этот нарратив, чтобы дать Москве правдоподобное отрицание их причастности”, – сказано в докладе.

Разведка отметила, что “по мере приближения президентских выборов в США Москва уделяла все большее внимание подрыву репутации кандидата, которого она считала наиболее невыгодным для своих глобальных интересов”.

“Мы считаем, что российские лидеры рассматривали потенциальные выборы президента Байдена как невыгодные для российских интересов и это побудило их попытки подорвать доверие к его кандидатуре. Мы уверены в этой оценке. Российские государственные СМИ, тролли и онлайн-прокси, российские официальные лица и государственные СМИ часто критиковали президента Байдена за его ведущую роль в политике администрации Обамы в отношении Украины и за его поддержку антипутинской оппозиции в России”, – сказано в докладе.

Что касается президента Путина, в докладе указали, что он, вероятно, считает, что “Байден более склонен разделять идею американской “исключительности”, которую он и другие кремлевские лидеры часто публично критиковали как проблематичную и опасную”. Для этого в СМИ РФ публиковали “пренебрежительные материалы о президенте Байдене, его семье и Демократической партии”. При этом эти же СМИ “продвигали бывшего президента Трампа и его заявления, включая его постоянные заявления о фальсификации результатов выборов”.

“По нашим оценкам, российские лидеры предпочли, чтобы бывший президент Трамп выиграл переизбрание, несмотря на то, что они воспринимали некоторые действия его администрации как антироссийские. Мы уверены в этой оценке, частично основанной на публичных комментариях Кремля о нем, а также на последовательности и объеме антибайденовских сообщений, которые мы зафиксировали от российских чиновников”.

О роли Украины

“У нас нет доказательств того, что правительство Украины участвовало в этом. Сеть связанных с Украиной лиц, в том числе агента российского влияния Константина Килимника, которые также были связаны с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России, на протяжении всего избирательного цикла предпринимала шаги, чтобы подорвать связи США с Украиной, очернить президента Байдена и его кандидатуру и принести пользу перспективе переизбрания бывшего президента Трампа”, – сказано в докладе.

В тексте указано, что эти же чиновники “пытались дискредитировать администрацию Обамы, подчеркивая обвинения официальных лиц США в коррупции и ложно обвиняя Украину во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году”.

Разведка называет фамилии Деркача и Килимника, а также их соратников, обвиняя их в том, что “они стремились использовать известных американских деятелей и каналы СМИ, чтобы донести свои нарративы до официальных лиц и аудитории США”. В частности, они встречались и предоставляли материалы связанным с администрацией Трампа американским чиновникам, чтобы они “требовали официального расследования”.

Также упоминается о том, что в конце 2019 года ГРУ провело фишинговую кибер-атаку на дочерние компании холдинга Burisma, в котором ранее работал сын президента Джо Байдена, Хантера. При этом, они пытались собрать информацию, касающуюся семьи президента Байдена и Burisma.

Кто такой Деркач и как он связан с Дубинским

Дубинский активно помогал коллеге Андрею Деркачу, который находится в санкционном списке правительства США, выходил с ним на пресс-конференции, отсылал письма с дезинформацией топ-чиновникам США.

В январе прошлого года он встретился с личным адвокатом Трампа – Руди Джулиани.

Осенью США ввели санкции против украинского народного депутата Андрея Деркача. Его обвинили в содействии российскому вмешательству в американские выборы президента, а он заявил, что это — “месть демократов”.

Нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский, комментируя победу Джо Байдена на выборах президента США, заявил, что пока не установлен юридический факт результатов выборов, следует воздержаться от официального признания этих самых результатов. И сам Дубинский не раз заявлял о якобы коррупционных связях между украинской компанией Burisma Group и Байденом, а еще присылал письма с дезинформацией высокопоставленным чиновникам США.

11 января США ввели индивидуальные санкции против нескольких украинских действующих и бывших нардепов, госслужащих и связанных с ними лиц и СМИ.

Ранее #Буквы рассказывали о том, каким образом Дубинский помогал Деркачу.