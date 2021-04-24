Про це повідомляє The Guardian.

В результату глобального віртуального кліматичного саміту, який організували США, прозвучало кілька обіцянок стосовно фінансової допомоги в подоланні кліматичної кризи, однак реального інструменту, як це можна було б зробити – не існує. Розвинені країни не можуть навіть прямо профінансувати скорочення викидів парникових газів у країнах, які не мають такої змоги.

Через відсутність єдиного механізму, мільярди людей у всьому світі постраждають внаслідок кліматичної кризи та глобального потепління. Бідні країни намагаються захистити себе від наслідків пандемії коронавірусу та банально не мають змоги вкладати гроші у боротьбу зі змінами клімату.

Під час кліматичного саміту США заявили про скорочення викидів на 50%, а до них в цьому аспекті приєдналися Канада, Південна Африка та Японія. Президент США Джо Байден заявив про намір збільшити фінансування у сфері боротьби зі змінами клімату до 5,7 мільярда доларів на рік до 2024 року. Це вдвічі перевищує суму, яку виділяли на ці ж потреби при президентстві Барака Обами.

Однак більше ніхто зі світових лідерів, які були на саміті, не сказав ні слова про збільшення фінансування.

Південна Корея пообіцяла перестати фінансувати вугільні електростанції за кордоном, Велика Британія підтвердила наявні обіцянки, але не давала нових.

У 2009 році розвинені країни обіцяли з 2020 року виділяти по 100 мільярдів доларів на рік на боротьбу зі змінами клімату країнам, які розвиваються. Однак обіцянка залишалася тільки на папері.

Країни третього світу та країни, що розвиваються, не мають змоги боротися з кліматичними змінами без закордонного фінансування. Це стосується не тільки викидів парникових газів, але й забезпечення населення питною водою, їжею, боротьбою з бідністю внаслідок несприятливих погодних умов і так далі. В деяких країнах погоджуються продати іноземцям родовища нафти, газу та вугілля в обмін на хороші інвестиції, попри шкоду для клімату.

Акінвумі Адесіна, президент Африканського банку розвитку, сказав на саміті, що Африка втрачає від 7 до 15 мільярдів доларів на рік через кліматичну кризу. До 2040 року ця сума зросте до 50 мільярдів на рік. Грошей на боротьбу з кліматичними змінами у більшості африканських країн немає.

Аналітики допускають, що проблему фінансової допомоги бідним країнам світові лідери розвинених країн можуть обговорити в червні в Корнуолі (Британія) під час зустрічі “Великої сімки” (G7).