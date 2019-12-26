Русская православная церковь (РПЦ) прекращает всякое общение с Александрийским патриархом Феодором, который недавно признал Православную церковь Украины (ПЦУ).

Об этом сообщает российское информагентство “Интерфакс”.

“Подтвердить невозможность поминовения имени патриарха Александрийского Феодора в диптихах, а также молитвенного и евхаристического общения с ним”, – говорится в постановлении Синода РПЦ, заседание которого состоялось в четверг в Москве.

При этом Русская церковь сохранит церковное общение со всеми архиереями Александрийской православной церкви, кроме тех, которые поддержали или в будущем поддержат ПЦУ.

Синод РПЦ отметил, что решение о признании ПЦУ не было принято на состоявшемся 7-9 октября заседании александрийского Синода, не выносилось на голосование его архиереев и, соответственно, не имеет соборного характера, а принято патриархом Феодором единолично.

Кроме того, московский Синод решил приостановить деятельность представительства (подворья) Александрийского патриархата при Московском патриаршем престоле.

Представительство патриарха Московского при патриархе Александрийском решено преобразовать в приход РПЦ в Каире.

Что касается приходов РПЦ в Африке, то они будут выведены из юрисдикции Александрийского патриархата и получат ставропигиальный статус, то есть перейдут в прямое подчинение патриарха Кирилла.

Синод в Москве в четверг выразил “глубокую скорбь” в связи с антиканоническими действиями патриарха Феодора и напомнил, что решение главы Александрийской церкви признать ПЦУ противоречит его прежним заявлениям в поддержку канонической Украинской церкви.

Невозможность поминовения имени патриарха Феодора на языке церковной дипломатии означает фактический разрыв общения.

Напомним, что в Московском Патриархате заявили, что признание Патриархом Александрийским Феодором Православной церкви Украины делает невозможным его поминовение.