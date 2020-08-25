Русская православная церковь (РПЦ) изменила предстоятеля Белорусской православной церкви. Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Павел подал прошение об освобождении от должности.

Соответствующее решение принял Синод РПЦ, передает Tut.by.

Сообщается, что РПЦ уволила митрополита Минского и Заславского Павла с должности Патриаршего Экзарха всея Беларуси.

“Патриаршим экзархом всея Беларуси митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией”, – сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он также добавил, что митрополит Павел назначен главой Кубанской митрополии РПЦ.

Отмечается, что впервые БПЦ возглавил белорусский митрополит. Как пишут местные СМИ, епископ Вениамин имеет репутацию очень религиозного и молитвенного человека.

Епископу Борисовскому и Марьиногорскому Вениамину через три недели исполнится 52 года. Он станет первым уроженцем Беларуси во главе Белорусской православной церкви: он родом из Лунинца Брестской области.

Напомним, ранее Православная церковь Беларуси призвала остановить акции протеста в стране; в то же время церковь осудила избиение демонстрантов и массовые задержания.

Отметим, Белорусская церковь является экзархатом РПЦ, соответственно, она не признала автокефалию Православной церкви Украины.

Президентские выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1 % избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую – 10,12 %.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тысяч человек. Известно о троих погибших.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских предприятиях.