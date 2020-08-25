Соответствующее решение принял Синод РПЦ, передает Tut.by.
Сообщается, что РПЦ уволила митрополита Минского и Заславского Павла с должности Патриаршего Экзарха всея Беларуси.
“Патриаршим экзархом всея Беларуси митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией”, – сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Он также добавил, что митрополит Павел назначен главой Кубанской митрополии РПЦ.
Отмечается, что впервые БПЦ возглавил белорусский митрополит. Как пишут местные СМИ, епископ Вениамин имеет репутацию очень религиозного и молитвенного человека.
Епископу Борисовскому и Марьиногорскому Вениамину через три недели исполнится 52 года. Он станет первым уроженцем Беларуси во главе Белорусской православной церкви: он родом из Лунинца Брестской области.
Напомним, ранее Православная церковь Беларуси призвала остановить акции протеста в стране; в то же время церковь осудила избиение демонстрантов и массовые задержания.
Отметим, Белорусская церковь является экзархатом РПЦ, соответственно, она не признала автокефалию Православной церкви Украины.
Президентские выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1 % избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую – 10,12 %.
Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тысяч человек. Известно о троих погибших.
С 13 августа протесты начались на многих белорусских предприятиях.
- 14 августа оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.
- Представители белорусской оппозиции заявили, что выступают за “хорошие отношения” как со странами Евросоюза, так и с Россией.
- 15 августа Александр Лукашенко заявил, что не нуждается в международном посредничестве для урегулирования ситуации в стране. Он также сообщил о своей договоренности с российским лидером Владимиром Путиным — РФ при первом запросе окажет всестороннюю помощь “по обеспечению безопасности Беларуси”.
- 19 августа Евросовет обнародовал заявление, согласно которому Европейский союз в ближайшее время введет санкции против значительного числа белорусских должностных лиц за насилие, репрессии и фальсификации выборов.
- 21 августа от имени оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в Верховный суд страны была подана жалоба о признании президентских выборов недействительными.