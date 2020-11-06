В США распространяют фейки о том, что бюллетени, на которых писали с помощью ручки Sharpie, якобы не будут защитаны. Из-за этого появилось немало постов с хэштегом #SharpieGate.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Фейков о ручках Sharpie в Сети появилось настолько много, что высокопоставленному чиновнику Министерства внутренней безопасности в четверг пришлось призвать людей прекратить распространение это. Он назвал волну фейков о ручках #SharpieGate.

Именно из-за фейков о ручках Sharpie в Аризоне начали судебный процесс, к которому присоединился предвыборный штаб Трампа.

“Не распространяйте дезинформацию! Прекратите распространять утверждения #SharpieGate”, – написал в Твиттере директор Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности Министерства внутренней безопасности Кристофер Кребс.

Он указал, что избиратели вправе использовать любые ручки при заполнении бюллетеней и это совершенно не влияет на их волеизъявление.

При этом, чиновники в округе Марикопа (Аризона) рассказали, что они буквально требовали от работников на избирательных участках рекомендовать гражданам использовать ручки Sharpies, так как их чернила не размазываются, когда считаешь бюллетени.

Информационное видео по этому поводу было доступно в Сети.

Did you know we use Sharpies in the Vote Centers so the ink doesn’t smudge as ballots are counted onsite? New offset columns on the ballots means bleed through won’t impact your vote! Find a location before the polls close at 7 p.m. today at https://t.co/8YEmXbWyRL. pic.twitter.com/KKG2O8rQhf — Maricopa County Elections Department (@MaricopaVote) November 3, 2020

После этого в Сети появилось видео, ставшее вирусным. На нем женщина утверждает, что ее якобы заставили воспользоваться именно ручкой Sharpie, но она все же взяла обычную чернильную ручку, чтобы ее голос точно был засчитан. Именно эта женщина одной из первых заявила, что бюллетени, в которых пометки стоят ручкой Sharpie признают недействительными.

They gave Trump voters sharpies and now their votes are being invalidated! WTF! pic.twitter.com/Eb6geKyXZW — Midnight Rider🇺🇸 Chump for Trump! (@m1dn7ghtrider) November 4, 2020

Это видео стало вирусным. Его просмотрели более миллиона раз.

После публикации под стенами избирательного управления округа Марикопа вспыхнула крупная акция протеста. Протестующие, некоторые из которых были вооружены, кричали: “Прекратите воровство! (бюллетеней)”. Между тем, сотрудники избирательной комиссии, за которыми смотрели наблюдатели от Демократической и Республиканской партии, старательно считали голоса внутри.

На следующий день после выборов, в среду, два избирателя подали иск против регистратора округа Марикопа Адриана Фонтеса и Наблюдательного совета Марикопы по поводу использования ручек Sharpie для заполнения бюллетеней.

В иске запрашивается статус коллективного иска от имени избирателей, утверждая, что использование Sharpies привело к тому, что бюллетени либо не подсчитывались, либо не рассматривались, что могло привести к неточному учету голосов. Истцы требовали, чтобы любые такие бюллетени были “обработаны” или должным образом зарегистрированы.

Генпрокурор штата Аризона Марк Брнович написал по этому поводу:

“Мы получили сотни жалоб избирателей на Sharpie на избирательных участках. Соответственно, мы отправили это письмо должностным лицам избирательной комиссии округа Марикопа. Давайте получим ответы”.

Ранее Трамп заявил, что намерен подать иски во всех штатах, где в это время претендует на победу демократический кандидат Джо Байден.