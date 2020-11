Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Фейков о ручках Sharpie в Сети появилось настолько много, что высокопоставленному чиновнику Министерства внутренней безопасности в четверг пришлось призвать людей прекратить распространение это. Он назвал волну фейков о ручках #SharpieGate.

Именно из-за фейков о ручках Sharpie в Аризоне начали судебный процесс, к которому присоединился предвыборный штаб Трампа.

“Не распространяйте дезинформацию! Прекратите распространять утверждения #SharpieGate”, – написал в Твиттере директор Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности Министерства внутренней безопасности Кристофер Кребс.

Он указал, что избиратели вправе использовать любые ручки при заполнении бюллетеней и это совершенно не влияет на их волеизъявление.

При этом, чиновники в округе Марикопа (Аризона) рассказали, что они буквально требовали от работников на избирательных участках рекомендовать гражданам использовать ручки Sharpies, так как их чернила не размазываются, когда считаешь бюллетени.

Информационное видео по этому поводу было доступно в Сети.

Did you know we use Sharpies in the Vote Centers so the ink doesn’t smudge as ballots are counted onsite? New offset columns on the ballots means bleed through won’t impact your vote! Find a location before the polls close at 7 p.m. today at https://t.co/8YEmXbWyRL. pic.twitter.com/KKG2O8rQhf

— Maricopa County Elections Department (@MaricopaVote) November 3, 2020