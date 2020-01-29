Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что автосообщение по Подольско-Воскресенскому мостовому переходу (между левым и правым берегами) откроют до конца года.

Об этом сообщила пресс-служба Кличко.

“Строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода активно продолжается и зимой. Уже завершили процесс монтажа верхних временных опор. И мы начинаем новый, важный этап – установку натяжных тросов, обеспечивающих надежность конструкции моста, рассчитанного на автосообщение и линию метро”, – сказал он.

По словам мэра, всего в начале апреля этого года Киев должен получить 68 тросов, 4 из них уже поступили на строительство. Работы по их установке начнут уже в мае этого года.

Также продолжается процесс сварки металлоконструкции части моста в направлении Подола. Через несколько месяцев с помощью кранов ее установят на место. И через несколько месяцев подрядчики обещают достроить часть перегона моста от дамбы Русановских садов к новому путепроводу через железную дорогу на левом берегу. Там продолжается процесс бетонирования опор.

Кличко отметил, что проектная пропускная способность нового мостового перехода составит 60 000 авто в сутки. Это существенно разгрузит другие транспортные артерии города. Сегодня суточная интенсивность движения автотранспорта по пятью мостам через Днепр в Киеве составляет около 300 тыс. авто. И в “часы пик” пропускная способность мостов превышается почти в 3 раза.

“Подольско-Воскресенский – крупнейший арочный мост в Европе. На нем обустроят 6 полос для автомобильного движения и 2 железнодорожных пути под будущее метро – на нижнем ярусе, проложат также и трубопровод. Город в полном объеме финансирует такой большой объект. Около 3 миллиардов гривен планируем выделить в 2020 году”, – подчеркнул он.

Кроме того, мэр столицы добавил, что Подольско-Воскресенский мост строят с 2003 года. И несколько лет строительство объекта было законсервировано.

“Многие обещали этот мост достроить. Но, это были только обещания. Я вас могу заверить: в конце этого года мы откроем автосообщение по нему и после этого начнем строительство ветки метро на Троещину”, – резюмировал Кличко.