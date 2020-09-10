Ранее в Офисе президента рассказали, каким будет порядок совместного с боевиками инспектирования участка позиций Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы, который ранее “ДНР” угрожали обстрелять. Там заверили, что проявление присутствия боевиков будет “крайне ограниченным”.

Депутаты “Европейской Солидарности” выступают за проведение внеочередной сессии парламента для того, чтобы заслушать отчеты о ситуации на фронте, и требуют от руководства парламента и монобольшинства прокомментировать эти события.