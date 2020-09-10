Соответствующий пост опубликовано на странице движения в Facebook.
Активисты заявили, что это решение – “преступление против государства и сдача национальных интересов”.
“Это после сознательного срыва операции по “вагнеровцам”, после “перемирия” со смертями бойцов и перед встречей советников стран нормандской четверки с участием Ермака. Все это — шаги к уничтожению нашей Независимости. Капитуляцию надо остановить здесь и сейчас”, — говорится в заявлении.
Чтобы выразить свое несогласие, активисты планируют устроить “автомобильную инспекцию” в резиденции президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе.
Участники акции будут собираться возле ТЦ “Магеллан” на метро Теремки в 19:00 10 сентября.
Напомним, 9 сентября на внеочередных переговорах Трехсторонней контактной группы представители Украины согласились совместно с боевиками “ДНР” проинспектировать участок позиций Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы, ранее “ДНР” угрожали обстрелять.
Ранее в Офисе президента рассказали, каким будет порядок совместного с боевиками инспектирования участка позиций Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы, который ранее “ДНР” угрожали обстрелять. Там заверили, что проявление присутствия боевиков будет “крайне ограниченным”.
Депутаты “Европейской Солидарности” выступают за проведение внеочередной сессии парламента для того, чтобы заслушать отчеты о ситуации на фронте, и требуют от руководства парламента и монобольшинства прокомментировать эти события.
- 5 сентября боевики заявили, что планируют открыть огонь вблизи этого населенного пункта. Тогда было распространено, в частности, в российских СМИ, заявление главаря боевиков “ДНР” Дениса Пушилина. В ней говорилось о том, что боевик распорядился нанести удар по позициям украинских войск в районе поселка Шумы, поскольку украинские военные там якобы “незаконно возвели инженерные сооружения”.
- Наблюдатели ОБСЕ (несмотря на заявления главаря боевиков) не зафиксировали никаких изменений на позициях украинских военных у Шумов.
- 6 сентября Украина потеряла на Донбассе трех военнослужащих. Боевики дважды вели прицельный огонь по позициям ООС, вдруг украинские защитники дали отпор. #Буквы рассказывали об этих событиях на Донбассе в хронологическом порядке.