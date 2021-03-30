Об этом сообщили в пресс-службе “Укрзализныци”.
“В связи с восстановительными работами на поврежденном участке пути и операцией по подъему на рельсы вагонов поезда Hyundai Rotem вблизи г. Вольнянск (ближайшая станция – Славгород), движение поездов между Запорожьем и Днепром временно закрыто, а поезда в/из Мариуполя, Новоалексеевку, Запорожье будут пущены в объезд “, – говорится в сообщении.
Отмечается, что “Укрзализныця” организовала автобусы для подвоза пассажиров между Днепром и Запорожьем, а также автотранспортное сообщение к меньшим станциям.
В частности, изменения в расписании коснутся следующих маршрутов:
Поезд № 4/3 Ужгород – Запорожье будет остановлен на станции Днепр, пассажиров доставят автобусами в/из Запорожья.
Поезд № 732/731 Киев – Запорожье также сделает остановку на станции Днепр.
Задержка этих поездов на обратное отправление со станции Днепр составит 30 и 10 минут соответственно для синхронизации с подвозом пассажиров из Запорожья. Для удобства посадки эти поезда будут поданы на вторую платформу.
Поезд №88/87 Новоалексеевка – Ковель, будет курсировать по измененному маршруту через Запорожье – Никополь – Апостолово – Кривой Рог – Сортовые-Пятихатки.
Пассажирам, которым необходимо добраться до станции Синельниково, организован трансфер автотранспортом. Это касается и пассажиров, следующих до станции Пятихатки, которые будут доставлены автотранспортом до поезда Новоалексеевка – Ковель.
- Днем 29 марта вблизи Запорожья из колеи сошел поезд “Интерсити” Киев-Запорожье. С рельсов сошли шесть из 9 вагонов поезда, в которых на момент инцидента находились 88 пассажиров.