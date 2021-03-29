Covid-19 Украина

обновлено 30.03.2021 в 00:02

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30 марта

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Движение по Суэцкому каналу возобновлено

Движение по Суэцкому каналу, которое было заблокирован неделю из-за того, что контейнеровоз "Ever Given" сел на мель, восстановлено.

Вторник, 30 марта 2021, 01:38

Об этом сообщили агентство Reuters и президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси в Twitter.

Ас-Сиси сообщил, что египтянам удалось положить конец кризису в Суэцком канале несмотря на сложность этого процесса.

“Весь мир может быть уверен в пути своих товаров, проходящих через эту осевую навигационную артерию”, — написал он.

По информации Reuters, движение было восстановлено вечером понедельника после того, как буксиры сняли судно с мели.

Глава Администрации Суэцкого канала (SCA) Усама Раби сообщил, что к утру вторника через канал в обоих направлениях должны пройти 113 судов.

Очередь из 422 судов, которая образовалась вследствие блокирования канала, планируют ликвидировать за 2-3 дня.

Что касается самого “Ever Given”, по информации Раби, ни один из 18,3 тысяч контейнеров, которыми судно было загружено, не пострадал.

Теги: Ever Given, Египет, Суецький канал

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