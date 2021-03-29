Движение по Суэцкому каналу возобновлено

Движение по Суэцкому каналу, которое было заблокирован неделю из-за того, что контейнеровоз "Ever Given" сел на мель, восстановлено.

Об этом сообщили агентство Reuters и президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси в Twitter.

Ас-Сиси сообщил, что египтянам удалось положить конец кризису в Суэцком канале несмотря на сложность этого процесса.

“Весь мир может быть уверен в пути своих товаров, проходящих через эту осевую навигационную артерию”, — написал он.

وإنني أتوجه بالشكر لكل مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا في إنهاء هذه الأزمة.

لقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دوما، وأن القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم.. ستظل شاهدا أن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون.

وسلاما يا بلادي ٢/٢ — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) March 29, 2021

По информации Reuters, движение было восстановлено вечером понедельника после того, как буксиры сняли судно с мели.

Глава Администрации Суэцкого канала (SCA) Усама Раби сообщил, что к утру вторника через канал в обоих направлениях должны пройти 113 судов.

Очередь из 422 судов, которая образовалась вследствие блокирования канала, планируют ликвидировать за 2-3 дня.

Что касается самого “Ever Given”, по информации Раби, ни один из 18,3 тысяч контейнеров, которыми судно было загружено, не пострадал.