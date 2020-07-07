Об этом сообщил заместитель директора Одесского припортового завода Николай Щуриков в Facebook.
“Ситуация в ФДМУ по отношению к ОПЗ напоминает цитату из романа Л. Н. Толстого “Анна Каренина”. Сегодня Сенниченко, поняв, что организованную преступность не победить, решил её возглавить. Итак, Игнатовский уже не глава Набсовета ОПЗ. Сенниченко теперь сам себя назначил везде первым. Конец уж близок, а плюшки так ребята и не поделили”, – написал Щуриков.
Он также опубликовал письмо Фонда госимущества о смене главы наблюдательного совета ОПЗ и приказ главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко о назначении Дмитрия Сенниченко главой набсовета ОПЗ.
“Заменить члена наблюдательного Совета акционерного общества “Одесский припортовый завод” – Игнатовского Сергея Юрьевича – представителя акционера – государства Украина в лице Фонда государственного имущества Украины в составе наблюдательного Совета акционерного общества “Одесский припортовый завод” на представителя акционера государства Украина в лице Фонда государственного имущества Украины в лице Фонда государственного имущества Украина в составе наблюдательного Совета акционерного общества “Одесский припортовый завод” Сенниченко Дмитрия Владимировича – Председателя Фонда государственного имущества Украины”, – говорится в указе Сенниченко.
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