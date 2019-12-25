Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Как уточнили правоохранители, организаторов схемы задержали. Они создавали искусственные препятствия подрядчикам и требовали 15% от суммы заключенных договоров.

“Деньги требовали за содействие в ускоренном и беспрепятственном перечислении денежных средств согласно подписанным актам выполненных подрядных работ, заказчиком которых было госпредприятие. Вымогательство так называемых “откатов” происходило систематически в рамках преступной схемы”, — сообщили в ГБР.

Среди подозреваемых — заместитель начальника управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, заместитель начальника одного из отделов Управления СБУ в Запорожской области, а также ряд должностных лиц “Артемсоли”.

Фото: ГБР

Правоохранители провели обыски в их квартирах и офисах.

Производство возбуждено по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.