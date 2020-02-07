Об этом идет речь в статье #Букв “Аваков VS Сытник: почему директор НАБУ боится, что с ним поквитается министр”.

“Сейчас в Раде эта инициатива о сборе подписей за его отставку. Как руководство фракции мы ее не поддерживаем, но и запретить депутатам не могут”, — отметил в комментарии изданию глава фракции Давид Арахамия.

По его словам, на данный момент нет официальных оснований для освобождения Сытника от должности.

Если будет 150 подписей, они могут вынести постановление в комитет. Но что дальше – не понятно. В законе есть 6 оснований для увольнения директора НАБУ и под одну это не подпадает “, – подчеркнул глава фракции.

В то же время Арахамия признал, что на тот, что главой антикоррупционного ведомства является лицо, обвиненное в коррупции, “не реагировать нельзя”.

“Но на самом деле эта ситуация возмущает многих людей. Они подходят ко мне и спрашивают: “А что это такое: человек, который является лицом антикоррупционной борьбы, сам в реестре коррупционеров?” Как на это реагировать? В законе не прописано механизма. Но и не реагировать нельзя. Иначе мы приемлем такое поведение. Поэтому, думаю, что будет такой политический шаг через парламент, мы осуждаем такое поведение”, — добавил он.