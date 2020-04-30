Руководство Офиса Генерального прокурора может давить на прокуроров в деле расследования убийства активистки и чиновницы Екатерины Гандзюк.

Об этом говорится в материале #Букв “Дело Гандзюк. Почему активисты пикетируют Венедиктову, а ВСК хочет ее допросить”.

По словам адвоката семьи Гандзюк Евгении Закревской, на прошлой неделе в Офисе генпрокурора ликвидировали департамент надзора за спецорганами (который, в частности, занимался делом Гандзюк – ред).

“Обычно прокурора уволить довольно сложно. Но сейчас все члены этого департамента вне штата, что является одним из элементов давления. Ведь пока их не переназначат на новые должности – их могут понизить, отправить на совершенно другую должность. Они в подвешенном состоянии. Возникла ситуация, когда они стали зависимыми от своего руководства. Вероятно, это повлияло на то, что прокуроры переоценили доказательства по делу Кати и теперь считают, что могут завершать расследование и идти в суд”, – сказала Закревская.

Она подчеркнула, что не знает, зачем Офис Генерального прокурора сделал это именно сейчас.

“Но подозреваемые очень обрадовались этому решению. Потому лейтмотив защиты того же Мангера все эти девять месяцев был примерно такой: дело как есть, без дополнительных доказательств, надо передавать в суд”, – отметила Евгения Закревская.

Ранее сообщалось, что у Генеральной прокуратуры достаточно доказательств для завершения расследования и передачи дела в отношении Владислава Мангера и Алексея Левина в суд. Хотя еще несколько недель назад представители Офиса генпрокурора заявляли совершенно обратное.