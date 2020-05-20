Об этом Николай Щуриков написал на своей странице в Facebook.

“Все инициативы Фонда госимущества Украины по созданию прозрачного и конкурентного процесса отбора поставщика давальческого сырья для ОПЗ, которые неоднократно провозглашались руководством Фонда, – методично сводятся на нет нынешним руководством ОПЗ под председательством Синицы (Николай Синица – ред.) И Игнатовского (Сергей Игнатовский – ред.), а сам завод стремительно стал на путь своей остановки”, – написал Щуриков.

Также Щуриков опубликовал порядок определения заказчика работ по переработке давальческого сырья и услуг по отгрузке готовой продукции для АО “ОПЗ”.

“После анализа этого порядка стало очевидно понятным стремление нынешнего руководителя завода не только свести на нет все наработанные механизмы публичного и прозрачного отбора поставщика, но и фактически попытки реализовать непрозрачные “схемы работы” на АО “ОПЗ” и вернуть на завод коррупционные составляющие, повязкам связанные с кулуарными непрозрачными договоренностями”, – отметил Щуриков.