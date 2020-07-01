Акционерное общество "Одесский припортовый завод" опубликовало требования к заказчику работ по переработке давальческого сырья для предприятия. Эти требования указывают на то, что руководство не заинтересовано в прозрачном конкурсе, так как допускает коррупционные и дискриминационные положения в списке.

Об этом заявил заместитель директора Одесского припортового завода Николай Щуриков в Facebook.

Он пояснил, что на сайте предприятия 19 июня опубликовали объявление об отборе заказчика работ по переработке давальческого сырья и отгрузке готовой продукции. В тексте были указаны соответствующие требования.

Отметим, что давальческое сырье – это материалы, полуфабрикаты, комплектующие, энергоносители, привезенные на территории Украины иностранным заказчиком или же вывезены по аналогичной процедуре.

После детального анализа указанных требований, Щуриков отметил, что там большое количество коррупционных и дискриминационных положений, которые правление предприятиях может использовать против “нежелательных” участников. Также он указал, что анализ свидетельствует о том, что правление АО “ОПЗ” не заинтересовано проводить открытый и прозрачный конкурс.

Щуриков указал на конкретные пункты требований, которые способствую коррупционным рискам.

В частности, в требованиях введено понятие “стоп-информации”, позволяющее прекратит сотрудничество с потенциальным кандидатом на любом из этапов. Это способствует тому, чтобы руководство предприятия могло без объяснения причин отобрать “своего” участники или же отбросить “нежелательного” участника. Чтобы избежать этого, Щуриков предлагает изначально конкретно прописать, какая информация является “стоп-информацией”.

Второй пункт – это “связанные персоны”. То есть какому-то кандидату могут отказать на основании того, что он связан с какими-то персоналиями. Но такой пункт позволяет руководству отклонить предложение от любого участника только на основании того, что он якобы связан с тем или иным лицом. При этом кандидату не нужно аргументировать свое решение. Как будут определять “связанных персон” – не детализируется.

Чтобы с этим не было проблем, Щуриков предлагает указать конкретные критерии для кандидатов и их возможной связи с теми или иными лицами.

Следующий пункт касается того, что кандидат должен предоставить письмо о том, что у него достаточные лимиты газа. Но при этом в требованиях нет полного перечня документов, для проведения операций, связанных с поставками газа. Это усугубляет коррупционные риски.

Щуриков также написал, что кандидаты должны присылать свои предложения на электронную почту. Но при этом, не учтено, что во время предыдущего тендера нужно было пересылать такой объем информации, который превышал допустимые для электронной почты.

Кроме этого, у Щурикова есть замечания касательно сроков подачи документов, а также предоставления дополнительной информации по запросу (от 3 до 5 дней).

Есть сложности и с определением дополнительного вознаграждения для фактического исполнителя.

Предложенная формула не дает возможности потенциальным участникам рассчитать размер вознаграждения.

Некоторые пункты могут не допустить определенного участника к конкурсу только из-за технических сложностей. В частности, участникам нужно зарегистрироваться на электронной конкурсной площадке, но, если по каким-то техническим причинам сделать это не получится – участника не допустят к электронному аукциону. К тому же, площадка, на которой нужно зарегистрироваться, имеет сомнительную репутацию.

Есть неточности и на этапе переговоров. Они возможны, если несколько участников пришлют одинаковые электронные предложения. Но он нивелирует любые принципы конкуренции, так как руководство будет выбирать победителя на собственное усмотрение, а не исходя из конкурсных положений. Диссонанс также возникает из-за того, что переговоры должны оставаться конфиденциальными. Если же участник пройдет все этапы, а во время переговоров руководству что-то не понравится, то договор с ним не подпишут. Щуриков считает, что такой пункт вообще нужно убрать.