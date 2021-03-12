Covid-19 Украина

обновлено 12.03.2021 в 12:02

Всего:

1438468 (+12946)

Болеют:

195677 (+12946)

Выздоровели:

1214876 (+4630)

Умерло:

27915 (+230)

13:35 Румыния приостановила использование вакцины AstraZeneca
13:32 Кронпринцесса Швеции Виктория и ее муж заболели COVID-19
13:01 Японская компания начала производство вакцины AstraZeneca
12:32 «Без прививки не видать гастролей»: супруга Сергея Лещенко также вакцинировалась Covishield
12:24 Sony сложно увеличить производство PS5 из-за дефицита полупроводников
Эксклюзив
11:39 Замминистра рассказал, как в правительстве Гройсмана не хотели выполнять решения ЕСПЧ по земле
10:58 В Колумбии на ведущего в прямом эфире упал экран: шокирующее видео
10:44 МОЗ просит разрешения обнародовать данные о COVID-вакцине Covishield: документ
10:12 Таиланд отложил вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за рисков
09:56 Организаторы «Евровидения» отклонили песню белорусской группы, высмеивающей протесты против Лукашенко
09:34 В Киеве горел дом престарелых: обошлось без жертв
08:58 NovaVax заявила, что их вакцина от COVID-19 эффективна на 96%
08:00 США ожидают, что Украина проведет расследование по Коломойскому – Волкер
07:28 Сегодня в Украине прогнозируются дожди и снег
01:57 Во Флориде из-за аномального холода и загрязнения умерло рекордное количество ламантинов
01:19 Адель с бывшим мужем договорились о совместной опеке над сыном
00:57 После скандала из-за закупки российской COVID-вакцины глава МОЗ Словакии подал в отставку
00:53 Мишель Обама собирается на пенсию, чтобы больше времени проводить с мужем

11 марта

23:58 «Рома»‎ – «‎Шахтер»‎: результат и счет матча
23:41 Полиция хочет расширить присутствие в TikTok — Геращенко
23:35 «Динамо» – «Вильярреал»: результат и счет матча
22:56 Metro-Goldwyn-Mayer обновила логотип: живого льва заменили виртуальным
22:43 Трамп проголосовал на местных выборах по почте, хотя раньше был против
22:26 Экс-офицеру Миннеаполиса, обвиняемому в убийстве Джорджа Флойда, грозит до 40 лет тюрьмы
22:25 Ратаковски родила первенца: нежное фото
21:55 В СБУ отчитались о расследовании госизмен
21:39 Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 11 марта
21:27 США поделятся излишками вакцин от COVID-19 со всем миром, – Байден
21:02 Центр противодействия дезинформации: в СНБО рассказали, когда начнет работу и кто в нем будет работать
21:01 TikTok вводит новые функции для борьбы с буллингом
20:40 YouTube за полгода удалил 30 тысяч видео с дезинформацией о COVID-вакцинах
20:21 Миллионы людей в Йемене голодают из-за блокирования Саудовской Аравией доступа к топливу, — CNN

Румыния приостановила использование вакцины AstraZeneca

Власти Румынии временно прекратили вакцинацию людей одной партией вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca. Отмечается, что это необходимые меры, пока расследуются смерти в Италии.

Пятница, 12 марта 2021, 13:35

Об этом сообщает агентство Reuters.

Известно, что итальянские органы здравоохранения приказали изъять партию вакцины AstraZeneca после смерти двух мужчин на Сицилии, которые умерли после прививки.

Румыния заявила, что приостановила использование доз той же партии вакцин, о которой идет речь в Италии. В начале февраля страна получила 81 600 доз и использовала 77 049 доз. Приостановление продолжаться до тех пор, пока Европейское агентство по лекарственным средствам не завершит расследование этих смертей.

Органы здравоохранения страны отметили, что это решение было принято в качестве меры пресечения. Сейчас в Румынии не зафиксировано смертей после вакцинации, в частности из-за образования тромбов.

“Решение о приостановлении использования соответствующей партии было принято исключительно на основании события, о котором сообщили в Италии”, – говорится в заявлении национального комитета Румынии, ответственного за вакцинацию от COVID-19.

СПРАВКА

Oxford/AstraZeneca – это вакцина на платформе вирусного вектора без способности к репликации, которую разработали Оксфордский университет и британско-шведская компания AstraZeneca (о принципе работы векторных вакцин можно почитать здесь). Она показала среднюю эффективность в 70%. При одном из режимов дозирования может быть эффективной на 90%. Ее уже используют в Великобритании, Мексике и других странах. Для полной иммунизации нужны две дозы вакцины с интервалом в 28 дней. Вакцина может храниться до шести месяцев при температуре от +2 до +8 С.

  • Ранее сообщалось, что в Австрии временно остановили вакцинацию людей препаратами из одной партии от AstraZeneca после смерти женщины.
  • В четверг, 11 марта, органы здравоохранения Дании заявили о приостановлении использования вакцины от коронавируса AstraZeneca.
  • Власти Норвегии приостанавливают использование в стране COVID-вакцины компании AstraZeneca после появления информации о возможном образовании тромбов у вакцинированных людей.
  • В Эстонии решили пока не использовать одну партию вакцины AstraZeneca, пока в Австрии не завершится расследование смерти одной вакцинированной женщины и случая заболевания вакцинированного мужчины.
  • В Таиланде отложили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за возможного риска появления тромбов.
Теги: AstraZeneca, вакцина против коронавируса, Румыния

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook