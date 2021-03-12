Румыния приостановила использование вакцины AstraZeneca

Об этом сообщает агентство Reuters.
Известно, что итальянские органы здравоохранения приказали изъять партию вакцины AstraZeneca после смерти двух мужчин на Сицилии, которые умерли после прививки.
Румыния заявила, что приостановила использование доз той же партии вакцин, о которой идет речь в Италии. В начале февраля страна получила 81 600 доз и использовала 77 049 доз. Приостановление продолжаться до тех пор, пока Европейское агентство по лекарственным средствам не завершит расследование этих смертей.
Органы здравоохранения страны отметили, что это решение было принято в качестве меры пресечения. Сейчас в Румынии не зафиксировано смертей после вакцинации, в частности из-за образования тромбов.
“Решение о приостановлении использования соответствующей партии было принято исключительно на основании события, о котором сообщили в Италии”, – говорится в заявлении национального комитета Румынии, ответственного за вакцинацию от COVID-19.
СПРАВКА
Oxford/AstraZeneca – это вакцина на платформе вирусного вектора без способности к репликации, которую разработали Оксфордский университет и британско-шведская компания AstraZeneca (о принципе работы векторных вакцин можно почитать здесь). Она показала среднюю эффективность в 70%. При одном из режимов дозирования может быть эффективной на 90%. Ее уже используют в Великобритании, Мексике и других странах. Для полной иммунизации нужны две дозы вакцины с интервалом в 28 дней. Вакцина может храниться до шести месяцев при температуре от +2 до +8 С.
- Ранее сообщалось, что в Австрии временно остановили вакцинацию людей препаратами из одной партии от AstraZeneca после смерти женщины.
- В четверг, 11 марта, органы здравоохранения Дании заявили о приостановлении использования вакцины от коронавируса AstraZeneca.
- Власти Норвегии приостанавливают использование в стране COVID-вакцины компании AstraZeneca после появления информации о возможном образовании тромбов у вакцинированных людей.
- В Эстонии решили пока не использовать одну партию вакцины AstraZeneca, пока в Австрии не завершится расследование смерти одной вакцинированной женщины и случая заболевания вакцинированного мужчины.
- В Таиланде отложили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за возможного риска появления тромбов.