Румыния приостановила использование вакцины AstraZeneca

Об этом сообщает агентство Reuters.

Известно, что итальянские органы здравоохранения приказали изъять партию вакцины AstraZeneca после смерти двух мужчин на Сицилии, которые умерли после прививки.

Румыния заявила, что приостановила использование доз той же партии вакцин, о которой идет речь в Италии. В начале февраля страна получила 81 600 доз и использовала 77 049 доз. Приостановление продолжаться до тех пор, пока Европейское агентство по лекарственным средствам не завершит расследование этих смертей.

Органы здравоохранения страны отметили, что это решение было принято в качестве меры пресечения. Сейчас в Румынии не зафиксировано смертей после вакцинации, в частности из-за образования тромбов.

“Решение о приостановлении использования соответствующей партии было принято исключительно на основании события, о котором сообщили в Италии”, – говорится в заявлении национального комитета Румынии, ответственного за вакцинацию от COVID-19.