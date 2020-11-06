Правительство Румынии усилило карантин на территории страны в связи со стремительным распространением коронавируса COVID-19. В частности, власти ввели комендантский час и прекратили функционирование школьных заведений.

Об этом сообщает издание Reuters.

Так, с 9 ноября в Румынии закрываются магазины после 21:00. С 23:00 до 5:00 вводится комендантский час. На время действия карантина граждане будут обязаны носить защитные маски на улице по всей стране.

Учебные заведения также вынуждены пойти на карантин.

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что ситуация в стране нестабильна. Власть принимать усиленные меры по сдерживанию распространения вируса.

За последние сутки в Румынии зафиксированы рекордные 9714 новых заражений коронавирусом. В реанимации находятся более тысячи пациентов. За время эпидемии в Румынии с населением в 20 млн жителей коронавирусом заболели более 277 тысяч человек. Более 7,5 тысячи больных умерли.