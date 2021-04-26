Міністерство закордонних справ Румунії оголосило персоною нон ґрата заступника військового аташе посольства Росії в Бухаресті Олексія Гришаєва. Це означає, що він повинен покинути країну.

Про це йдеться у заяві МЗС Румунії.

“Міністерство закордонних справ повідомляє, що влада Румунії ухвалила рішення оголосити персоною нон ґрата на румунській території заступника військового аташе посольства Російської Федерації в Бухаресті пана Олексія Гришаєва, оскільки його діяльність і дії суперечать положенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини від 1961 року”, – сказано в повідомленні.

Як повідомляється, російську сторону повідомили про це сьогодні під час виклику до штаб-квартири МЗС за запитом міністра закордонних справ Румунії Богдана Ауреску посла Російської Федерації у Бухаресті Валерія Кузьміна.

Відзначимо, Румунія вислала російського дипломата слідом за країнами Балтії.