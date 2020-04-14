Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал указ о продлении чрезвычайного положения в стране до 15 мая.

Об этом сообщает румынское издание Hot News.

“Совершенно очевидно, что мы боремся с эпидемией, которую чрезвычайно трудно контролировать”, – сказал глава государства.

При этом президент пояснил, что продолжение чрезвычайного положения в стране необходимо для того, чтобы принимать более эффективные меры в борьбе с коронавирусом.

“Несмотря на беспрецедентные ограничения, принятые государствами мира, нет явных признаков возможного замедления темпов развития глобальной пандемии. Напротив, число людей, зараженных коронавирусом, а также количество погибших ежедневно увеличивается угрожающими темпами”, – рассказал он.

Также Йоханнис добавил, что на данный момент опасность пандемии еще не миновала и ослабление карантинных мер может привести к росту количества случаев инфицирования и перегрузке системы здравоохранения.

Сообщается, что в Румынии зафиксировано 6 879 подтвержденных случаев коронавируса. При этом уже 346 людей умерли от COVID-19.