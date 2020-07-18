В Румынии до 15 августа продлили запрет въезда на территорию страны для иностранцев, в частности граждан Украины. Однако страна позволила транзит, чтобы можно было попасть в Болгарию с туристической целью.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Румынии в Facebook.

Отмечается, что транзит возможен только при наличии документов, подтверждающих туристическую цель поездки (туристический ваучер, бронирование гостиницы и т.д.).

Исключение из запрета въезда в страну также касается членов семьи граждан Румынии; членов семьи граждан других государств-членов ЕС, Европейского экономического пространства или Швейцарии, которые имеют право на проживание на территории Румынии, людям с долгосрочными визами, видом на жительство и т.п.