Об этом сообщили в посольстве Украины в Румынии в Facebook.
Отмечается, что транзит возможен только при наличии документов, подтверждающих туристическую цель поездки (туристический ваучер, бронирование гостиницы и т.д.).
Исключение из запрета въезда в страну также касается членов семьи граждан Румынии; членов семьи граждан других государств-членов ЕС, Европейского экономического пространства или Швейцарии, которые имеют право на проживание на территории Румынии, людям с долгосрочными визами, видом на жительство и т.п.
- Ранее сообщалось, что правительство Румынии приняло решение продлить действие режима повышенной готовности в стране еще на месяц в связи с распространением коронавируса.