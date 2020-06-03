Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Уточняется, что в Румынию смогут въехать:

– граждане Румынии и члены их семей;

– граждане и члены семей граждан других государств Евросоюза с постоянным местом жительства в Румынии;

– лица, которые имеют долгосрочную визу государств Европейского Союза;

– лица, въезжающие с целью работы, которые могут это подтвердить специальной визой;

– дипломатические работники, сотрудники международных организаций, военные или лица, предоставляющие гуманитарную помощь;

– лица, которые путешествуют транзитом;

– лица, которые нуждаются в международной защите.

Уточняется, что лица, которые въезжают в Румынию, должны пройти изоляцию по определенному адресу. К тем, кто нарушает условия самоизоляции в своем доме или отеле, будет применена принудительная ведомственная изоляция на 14 суток за свой счет.

Не требуется проходить изоляцию следующим категориям лиц:

– водители грузовых и пассажирских транспортных средств;

– члены Европарламента, персонал службы нацобороны, общественного порядка и нацбезопасности;

– экипажи воздушных и морских судов, механики железнодорожного транспорта;

– учащиеся в учебных заведениях Румынии, которые должны сдать годовые экзамены;

– дипломатические работники и члены их семей;

– работники иностранных компаний, имеющих представительства в Румынии, у которых есть паспорта с экономическими показателями на румынской территории;

– лица, въезжающие в Румынию для предоставления услуг по обслуживанию медицинского оборудования, работы в научной отрасли, сфере обороны и нацбезопасности;

– работники румынских экономических операторов, которые осуществляли работы за границей соответственно действующим контрактам.