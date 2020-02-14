Об этом сообщает греческое агентство церковных новостей.

При этом священнослужители румынской церкви считают, что Вселенский и Московский патриархаты должны прийти к согласию по поводу спорных вопросов.

Румынская церковь намерена направить своих делегатов на всеправославную встречу для обсуждения украинского вопроса, которая состоится в конце февраля 2020 года в Аммане по инициативе Иерусалимского патриарха.

“Участие Румынской церкви оправдано тем фактом, что все автокефальные церкви несут ответственность за совместную работу для сохранения единства и евхаристического общения, как того требует Евангелие Христово”, – сказано в заявлении.

Сообщается, что Румынскую церковь на встрече представят епископы, а не патриарх Даниил.

Напомним, 7 января 2019 года Томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) установили в Софии Киевской.

9 января члены Синода Вселенского патриархата подписали в Стамбуле Томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

10 января Томос об автокефалии Православной церкви Украины уже привезли обратно в нашу страну из Стамбула.

14 января 2019 года Вселенский патриархат обнародовал официальный текст Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Почетному патриарху Православной церкви Украины (ПЦУ), постоянному члену Священного Синода ПЦУ Филарету Синод оставил руководство Киевской епархией.

В марте Филарет заявил, что текущий устав, написанный Константинополем, его не удовлетворяет. Он выступил за принятие нового устава Украинской православной церкви.