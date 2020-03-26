Об этом передает румынское представительство медиакомпании “Радио Свобода“.

Вместо Виктора Костаке, функции главы министерства здравоохранения будет исполнять государственный секретарь Нелу Татару.

Костаке объявил о своем решение на следующий день после того, как было объявлено, что всех жителей Бухареста проверят на коронавирус.

Отметим, что сегодня в Румынии зарегистрировано 1029 случаев коронавируса. Из них 94 выздоровели, 18 – умерло.